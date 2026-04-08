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Carne de paca, que viralizou no almoço de Páscoa de Lula, pode custar até R$ 300 o quilo

Iguaria pode alcançar valores mais altos dependendo da região e da oferta

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves
  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Carol Neves

  • Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2026 às 06:15

Janja e Lula
Janja e Lula Crédito: Reprodução

O vídeo do almoço da Páscoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva gerou repercussão nas redes sociais nesta semana. O motivo foi a presença de carne de paca no cardápio, alimento considerado incomum para grande parte dos brasileiros e que chega a custar entre 150 e R$ 300, podendo alcançar valores mais altos dependendo da região e da oferta.

De acordo com levantamentos recentes, em mercado mais restritos ou restaurantes especializados, o preço pode chegar a R$ 250 ou até R$ 300 por quilo.

Lula e Janja

Janja e Lula por Reprodução
Janja e Lula por Reprodução / Redes Sociais
Lula e Janja por Reprodução
Janja e Lula no desfile de Sete de Setembro por Reprodução
Janja e Lula por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Janja e Lula por Reprodução
Janja, Lula e Alckmin assistem ao desfile de Carnaval usando as cores da rebaixada Acadêmicos de Niterói. por (Foto: Antonio Lacerda/EFE)
Desfile da Portela com Lula e Janja por Anderson Bordê / AgNews
Margareth Menezes e Janja Lula da Silva no velório de Preta Gil por Reprodução/TV Globo
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Brigitte, Macron, Lula e Janja sorridentes por Reprodução/ X
Macron, Lula e Janja por Fabio Charles Pozzebom/Agência Brasil
Lula e Janja com rei Charles III por @lula / Ian Jones
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Janja e Lula por Reprodução

A paca é um animal silvestre protegido pela legislação brasileira. A Lei de Proteção à Fauna, em vigor desde 1967, proíbe a caça, captura, comercialização ou consumo de espécies silvestres sem autorização de órgãos competentes, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Apesar disso, há exceções previstas. A carne pode ser vendida quando tem origem em criadouros legalizados, que seguem normas específicas de manejo e controle sanitário. Nessas condições, o consumo é permitido no país.

O prato foi mostrado em publicação no Instagram da primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja. Segundo ela, a carne ficou marinando por dois dias com alho, tempero verde e ervas antes de ser preparada.

No vídeo, Lula elogiou o resultado: “Eu acabei de comer a paca. Eu duvido que algum lugar do país alguém já comeu uma paca tão gostosa como essa paca que eu comi hoje. Divina. Parabéns, Janjinha”.

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Críticas

A presença do alimento chamou atenção de internautas, que passaram a discutir tanto a origem quanto o custo da carne. Considerada uma iguaria em diferentes regiões do Brasil, especialmente no Norte e no Nordeste, ela costuma aparecer como prato valorizado em restaurantes especializados.

O preço também virou tema de comentários nas redes sociais. Alguns internautas apontaram que a "iguaria exótica" chega a ser vendida por R$ 180 o quilo. Outro questionou essa visão. “Desde quando paca e iguaria de rico? Aqui no Pará todo mundo come, e de raro não tem nada! mais é os pobres mesmo que come”.

Diante da repercussão, Janja respondeu aos questionamentos e esclareceu a procedência da carne servida no almoço.

“Ei, pessoal, a carne foi presente de um produtor legalizado. Desde de que proveniente de criadouros autorizados pelo Ibama, a carne de paca pode ser comercializada em nosso país”, rebateu a primeira-dama.

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Lula Páscoa

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