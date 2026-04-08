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Quanto ganha um oficial do exército? Reajuste aumenta saldo para quase R$ 15mil; saiba mais

Remuneração ainda conta com adicionais fixos e outros específicos

Nauan Sacramento

Publicado em 8 de abril de 2026 às 05:30

Quanto ganha um oficial do exército? Reajuste aumenta saldo para quase R$15mil Crédito: Web

A carreira militar permanece como uma das principais frentes de serviço público no Brasil, atraindo candidatos pela estabilidade e por remunerações que podem ultrapassar os R$10 mil no oficialato. Em esclarecimento oficial, o Exército Brasileiro detalhou como funciona a composição dos vencimentos e as exigências para progressão na força, baseadas na Lei nº 15.167/2025.

Diferente do regime celetista, o oficial das Forças Armadas não recebe um salário fixo comum, mas sim um soldo, que é ajustado conforme o posto hierárquico. O valor final recebido pelo militar pode ser elevado por meio de adicionais fixos como o de habilitação (conclusão de cursos), adicional de disponibilidade e adicional militar, ou os específicos como oficiais transferidos de sede que recebem auxílio financeiro para mudança. Em casos de atuação em regiões de difícil acesso, como a Amazônia, podem ser aplicadas gratificações extras.

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O plano de carreira é regido por regulamentos internos que variam conforme o quadro. Uma das progressões mais comuns, de Tenente para Capitão, ocorre em média após oito anos de serviço. Para ser promovido, o oficial deve cumprir critérios rigorosos, como não responder a processos administrativos ou judiciais e acumular pontuação por meio de cursos de especialização, proficiência em idiomas e participação em missões no exterior.

A carreira militar impõe restrições que a diferenciam de outras forças de segurança e do setor privado. Militares não têm direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, com a legislação atual, precisam de no mínimo 35 anos de serviço para solicitar a passagem para a reserva remunerada.

Além disso, o regime de trabalho prevê escalas de 24 horas de serviço com regularidade. Diferente de polícias ou profissionais de saúde, o Exército não aplica o regime de folgas prolongadas após o plantão, nem realiza o pagamento de horas extras ou adicional noturno, sendo as 24 horas consideradas parte da disponibilidade permanente do cargo.

Para aqueles que buscam a carreira, as vias de acesso são divididas em duas modalidades: