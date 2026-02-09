Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Subtenente do Exército morre após passar mal durante treino em esteira de academia

Geovane Araújo Santos chegou a receber atendimento, mas não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:11

Geovane Araújo Santos, de 50 anos, morreu na unidade Smart Fit 305 Norte
Geovane Araújo Santos, de 50 anos, morreu na unidade Smart Fit 305 Norte Crédito: Reprodução/ Metrópoles

Um aluno da academia Smart Fit do Distrito Federal morreu na manhã desta segunda-feira (9) enquanto treinava na esteira. Ele chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu.

O aluno foi identificado como Geovane Araújo Santos, de 50 anos, subtenente do Exército Brasileiro. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO. Geovane estava na unidade da Smart Fit da Asa Norte, na quadra 305 Norte, correndo na esteira quando começou a passar mal.

Aluno da Smart Fit que morreu em esteira

Geovane Araújo Santos por Reprodução/ Metrópoles
Smart Fit 305 Norte por Reprodução/ Smart Fit
Geovane Araújo Santos, de 50 anos, morreu na unidade Smart Fit 305 Norte por Reprodução/ Metrópoles
1 de 3
Geovane Araújo Santos por Reprodução/ Metrópoles

Em nota enviada ao CORREIO, a Smart Fit informou que, logo após o mal-estar, o aluno recebeu atendimento da equipe da academia e, em seguida, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços, ele não resistiu e morreu. “A Smart Fit lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos”, diz o comunicado.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Geovane sofreu uma parada cardíaca durante o treino. Ainda de acordo com o órgão, os protocolos padrão de reanimação foram realizados, mas sem êxito.

O local chegou a ser evacuado após a morte do aluno. “Um funcionário avisou que uma pessoa tinha passado mal e pediu para evacuarmos o espaço”, relatou uma testemunha ao Metrópoles. As atividades na unidade foram suspensas durante todo o dia.

Mais recentes

Imagem - Três brasileiros são presos após serem flagrados com R$ 253 milhões em cocaína em barco de pesca

Três brasileiros são presos após serem flagrados com R$ 253 milhões em cocaína em barco de pesca
Imagem - Lei autoriza que cães e gatos sejam enterrados em jazigos familiares

Lei autoriza que cães e gatos sejam enterrados em jazigos familiares
Imagem - Motorista de aplicativo é preso por estupro de adolescente durante corrida

Motorista de aplicativo é preso por estupro de adolescente durante corrida

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior