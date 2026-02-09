MAL SÚBITO

Subtenente do Exército morre após passar mal durante treino em esteira de academia

Geovane Araújo Santos chegou a receber atendimento, mas não resistiu

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:11

Geovane Araújo Santos, de 50 anos, morreu na unidade Smart Fit 305 Norte Crédito: Reprodução/ Metrópoles

Um aluno da academia Smart Fit do Distrito Federal morreu na manhã desta segunda-feira (9) enquanto treinava na esteira. Ele chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu.

O aluno foi identificado como Geovane Araújo Santos, de 50 anos, subtenente do Exército Brasileiro. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO. Geovane estava na unidade da Smart Fit da Asa Norte, na quadra 305 Norte, correndo na esteira quando começou a passar mal.

Aluno da Smart Fit que morreu em esteira 1 de 3

Em nota enviada ao CORREIO, a Smart Fit informou que, logo após o mal-estar, o aluno recebeu atendimento da equipe da academia e, em seguida, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços, ele não resistiu e morreu. “A Smart Fit lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos”, diz o comunicado.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Geovane sofreu uma parada cardíaca durante o treino. Ainda de acordo com o órgão, os protocolos padrão de reanimação foram realizados, mas sem êxito.