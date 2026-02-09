Acesse sua conta
Operação resgata mais de 50 aves silvestres e prende homem por queimada

Além do resgate de 56 pássaros, operação ambiental apreendeu armas e terminou com prisão por queimada

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 20:09

Aves foram resgatadas de situação irregular Crédito: Divulgação/PMAL

Cerca de 56 aves silvestres foram resgatadas durante o último fim de semana em Alagoas. De acordo com a Polícia Militar, além das apreensões de animais, uma pessoa foi detida pelo crime de queimada.

A Operação Onda Verde teve início na última sexta-feira (6), quando 14 pássaros foram encontrados em cativeiro na zona rural de Arapiraca e no município de Joaquim Gomes, onde outras nove aves foram localizadas em situação irregular.

Em uma terceira ação realizada no mesmo dia, mais cinco animais foram apreendidos, totalizando 28 aves retiradas de cativeiro. Em todos os casos, foi constatada a ausência de anilhas e de autorização dos órgãos competentes.

No sábado (7), em Maceió, a fiscalização em feiras livres nos bairros da Levada e do Tabuleiro dos Martins resultou na apreensão de oito pássaros. Já no município de Maribondo, uma equipe policial flagrou um homem provocando uma queimada em área de vegetação. Ele foi preso pelo crime de incêndio em mata ou floresta.

Ainda no sábado, durante uma ação de combate à caça predatória em Joaquim Gomes, os policiais localizaram e apreenderam sete armas de fogo.

As atividades foram encerradas no domingo (8), com patrulhamento nos municípios de Maceió, Teotônio Vilela e Junqueiro. Nessas localidades, as equipes constataram a posse irregular e a tentativa de comercialização de mais 20 aves silvestres, lavrando os respectivos Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) contra os responsáveis.

Todos os animais resgatados ao longo da operação foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/Ibama) para avaliação veterinária e posterior reintrodução ao habitat natural.

Aves Silvestres

