Bebê de 1 ano morre afogado durante festa do próprio aniversário

Morte foi registrada na cidade de São Carlos, em São Paulo

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 20:21

Caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo
Caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo

Um bebê morreu após se afogar em uma piscina na festa de comemoração do próprio aniversário de 1 ano, na noite de sábado (7). O caso foi registrado em uma chácara no bairro Loteamento Aracê de Santo Antônio II, em São Carlos, no estado de São Paulo. 

O menino foi identificado como Noah Gabriel da Silva Guimarães. De acordo com o registro da ocorrência, policiais militares foram acionados para atendimento do afogamento de uma criança. Cerca de 10 pessoas estavam no local, mas o bebê já havia sido levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com apoio do Corpo de Bombeiros, até o Hospital Universitário de São Carlos.

As testemunhas mostraram aos policiais o local onde a criança foi encontrada boiando dentro da piscina, segundo informações do g1 de São Paulo. Uma das pessoas presentes na festa teria puxado Noah pelo braço e o colocado na borda da piscina, após perceber que ele havia se afogado. 

O caso foi registrado como morte suspeita e acidental. Na madrugada de domingo (8), os pais do bebê foram até a delegacia e disseram que o afogamento ocorreu na parte final da festa, quando a mãe estava desmontando a mesa de enfeites e Noah estava no colo do pai. 

O bebê teria saído do colo do pai em direção ao local onde a mãe estava, mas acabou indo até a piscina. De acordo com o registro da ocorrência, ainda segundo o g1, os policiais notaram que o toldo estava abaixado devido à chuva, impedindo que quem estivesse no salão onde ocorria a festa visualizasse a piscina. 

