Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Policiais se fantasiam de alienígenas para prender suspeito em bloco do pré-carnaval

Cerca de 1,2 milhão de foliões estavam na festa

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:50

Policiais se fantasiam de alienígenas para prender suspeito em bloco do pré-carnaval
Policiais se fantasiam de alienígenas para prender suspeito em bloco do pré-carnaval Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Dois policiais foram flagrados efetuando uma prisão no bloco da cantora Ivete Sangalo no último sábado (9), em São Paulo, enquanto atuavam disfarçados. A apresentação ocorreu no Parque do Ibirapuera e reuniu cerca de 1,2 milhão de pessoas.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, os policiais aparecem fantasiados de alienígenas enquanto conduzem um homem até a viatura. Ele é suspeito de roubar celulares de foliões que acompanhavam a passagem do trio elétrico, segundo informações do portal O Tempo.

Policiais se fantasiam de alienígenas para prender suspeito em bloco do pré-carnaval

Policiais se fantasiam de alienígenas para prender suspeito em bloco do pré-carnaval por Reprodução/ Redes sociais
Policiais se fantasiam de alienígenas para prender suspeito em bloco do pré-carnaval por Reprodução/ Redes sociais
Policiais se fantasiam de alienígenas para prender suspeito em bloco do pré-carnaval por Reprodução/ Redes sociais
Policiais se fantasiam de alienígenas para prender suspeito em bloco do pré-carnaval por Reprodução/ Redes sociais
Policiais se fantasiam de alienígenas para prender suspeito em bloco do pré-carnaval por Reprodução/ Redes sociais
Policiais se fantasiam de alienígenas para prender suspeito em bloco do pré-carnaval por Reprodução/ Redes sociais
1 de 6
Policiais se fantasiam de alienígenas para prender suspeito em bloco do pré-carnaval por Reprodução/ Redes sociais

O suspeito foi conduzido ao 78º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.

Arrastando mais de 1,2 milhão de pessoas às ruas com o bloco Quem Pede, Pede, Ivete Sangalo estreou no pré-carnaval paulista. A cantora baiana comandou o desfile no circuito do Ibirapuera, na Avenida Pedro Álvares Cabral. A folia contou ainda com a participação de Pabllo Vittar, que dividiu o palco com Veveta.

Ivete comanda bloco de rua em São Paulo

Ivete Sangalo no pré-Carnaval de São Paulo por Van Campos/AgNews
Ivete Sangalo no pré-Carnaval de São Paulo por Van Campos/AgNews
Ivete Sangalo no pré-Carnaval de São Paulo por Van Campos/AgNews
Ivete Sangalo no pré-Carnaval de São Paulo por Van Campos/AgNews
Ivete Sangalo no pré-Carnaval de São Paulo por Van Campos/AgNews
Ivete Sangalo levou multidão pra rua em São Paulo por Van Campos/AgNews
1 de 6
Ivete Sangalo no pré-Carnaval de São Paulo por Van Campos/AgNews

Em um dos momentos de destaque, Ivete e Pabllo animaram o público ao som de “Vampirinha”, novo sucesso de Mainha e aposta para a música do Carnaval de 2026. Um trecho da apresentação foi compartilhado no perfil da cantora nas redes sociais. “As vampiras estão soltas em São Paulo”, brincou Ivete na legenda da publicação.

Mais recentes

Imagem - Três brasileiros são presos após serem flagrados com R$ 253 milhões em cocaína em barco de pesca

Três brasileiros são presos após serem flagrados com R$ 253 milhões em cocaína em barco de pesca
Imagem - Lei autoriza que cães e gatos sejam enterrados em jazigos familiares

Lei autoriza que cães e gatos sejam enterrados em jazigos familiares
Imagem - Motorista de aplicativo é preso por estupro de adolescente durante corrida

Motorista de aplicativo é preso por estupro de adolescente durante corrida

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior