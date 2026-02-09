Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:50
Dois policiais foram flagrados efetuando uma prisão no bloco da cantora Ivete Sangalo no último sábado (9), em São Paulo, enquanto atuavam disfarçados. A apresentação ocorreu no Parque do Ibirapuera e reuniu cerca de 1,2 milhão de pessoas.
Em um vídeo que circula nas redes sociais, os policiais aparecem fantasiados de alienígenas enquanto conduzem um homem até a viatura. Ele é suspeito de roubar celulares de foliões que acompanhavam a passagem do trio elétrico, segundo informações do portal O Tempo.
Policiais se fantasiam de alienígenas para prender suspeito em bloco do pré-carnaval
O suspeito foi conduzido ao 78º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.
Arrastando mais de 1,2 milhão de pessoas às ruas com o bloco Quem Pede, Pede, Ivete Sangalo estreou no pré-carnaval paulista. A cantora baiana comandou o desfile no circuito do Ibirapuera, na Avenida Pedro Álvares Cabral. A folia contou ainda com a participação de Pabllo Vittar, que dividiu o palco com Veveta.
Ivete comanda bloco de rua em São Paulo
Em um dos momentos de destaque, Ivete e Pabllo animaram o público ao som de “Vampirinha”, novo sucesso de Mainha e aposta para a música do Carnaval de 2026. Um trecho da apresentação foi compartilhado no perfil da cantora nas redes sociais. “As vampiras estão soltas em São Paulo”, brincou Ivete na legenda da publicação.