Policiais se fantasiam de alienígenas para prender suspeito em bloco do pré-carnaval

Cerca de 1,2 milhão de foliões estavam na festa

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:50

Policiais se fantasiam de alienígenas para prender suspeito em bloco do pré-carnaval Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Dois policiais foram flagrados efetuando uma prisão no bloco da cantora Ivete Sangalo no último sábado (9), em São Paulo, enquanto atuavam disfarçados. A apresentação ocorreu no Parque do Ibirapuera e reuniu cerca de 1,2 milhão de pessoas.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, os policiais aparecem fantasiados de alienígenas enquanto conduzem um homem até a viatura. Ele é suspeito de roubar celulares de foliões que acompanhavam a passagem do trio elétrico, segundo informações do portal O Tempo.

O suspeito foi conduzido ao 78º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.

Um homem considerado suspeito de furtar celulares foi detido por policiais civis fantasiados de extraterrestres durante a passagem do bloco da cantora Ivete Sangalo pelo entorno do parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, neste sábado (7).

Arrastando mais de 1,2 milhão de pessoas às ruas com o bloco Quem Pede, Pede, Ivete Sangalo estreou no pré-carnaval paulista. A cantora baiana comandou o desfile no circuito do Ibirapuera, na Avenida Pedro Álvares Cabral. A folia contou ainda com a participação de Pabllo Vittar, que dividiu o palco com Veveta.

