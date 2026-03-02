FORÇAS ARMADAS

Primeira turma de mulheres recrutas do Exército se apresenta em Salvador

Alistamento aconteceu após mudança nas regras em 2024

Monique Lobo

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:16

Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro Crédito: Divulgação

A primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro foi apresentada nesta segunda-feira (2). Ao todo, 57 jovens foram incorporadas à tropa na capital baiana. Elas são as primeiras combatentes incorporadas à força após o decreto 12.154, de agosto de 2024, que autorizou o alistamento de mulheres nas Forças Armadas.

A cerimônia de incorporação aconteceu na Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFSEx). Agora, as jovens fazem parte da 6ª Região Militar, passando a servir ao país como soldados recrutas, podendo ser engajadas e promovidas a Cabo e a Sargento em um período de até oito anos no Exército.

O alistamento femino é voluntário. O alistamento para o serviço é feito no ano em que as jovens completam dezoito anos de idade, assim como já acontece com os homens. No Brasil, mais de 33 mil mulheres alistaram-se para o serviço militar voluntário. O Exército Brasileiro vai incorporar 1.010 mulheres como soldados em 2026, incluindo as 57 voluntárias de Salvador.