Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Primeira turma de mulheres recrutas do Exército se apresenta em Salvador

Alistamento aconteceu após mudança nas regras em 2024

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:16

Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro
Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro Crédito: Divulgação

A primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro foi apresentada nesta segunda-feira (2). Ao todo, 57 jovens foram incorporadas à tropa na capital baiana. Elas são as primeiras combatentes incorporadas à força após o decreto 12.154, de agosto de 2024, que autorizou o alistamento de mulheres nas Forças Armadas.

A cerimônia de incorporação aconteceu na Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFSEx). Agora, as jovens fazem parte da 6ª Região Militar, passando a servir ao país como soldados recrutas, podendo ser engajadas e promovidas a Cabo e a Sargento em um período de até oito anos no Exército.

Veja como foi a apresentação das novas soldadas

Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro por Divulgação
Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro por Divulgação
Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro por Divulgação
Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro por Divulgação
Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro por Divulgação
Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro por Divulgação
Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro por Divulgação
Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro por Divulgação
Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro por Divulgação
Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro por Divulgação
Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro por Divulgação
Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro por Divulgação
Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro por Divulgação
1 de 13
Primeira turma de mulheres recrutas do Exército Brasileiro por Divulgação

O alistamento femino é voluntário. O alistamento para o serviço é feito no ano em que as jovens completam dezoito anos de idade, assim como já acontece com os homens. No Brasil, mais de 33 mil mulheres alistaram-se para o serviço militar voluntário. O Exército Brasileiro vai incorporar 1.010 mulheres como soldados em 2026, incluindo as 57 voluntárias de Salvador.

As militares terão os mesmos direitos e responsabilidades dos homens que prestarão o serviço militar obrigatório. Dentre eles, destacam-se salário, adicional de férias, contagem do tempo de serviço militar para aposentadoria e demais benefícios. As responsabilidades das soldados são as previstas na Lei nº 4.375, de 1964, e nos respectivos regulamentos de cada Força Armada.

Leia mais

Imagem - Primeiro ano de alistamento feminino tem 8,1 mil mulheres inscritas, sendo 2 mil na Bahia

Primeiro ano de alistamento feminino tem 8,1 mil mulheres inscritas, sendo 2 mil na Bahia

Imagem - Mais de 150 mulheres já fizeram alistamento militar em Salvador; veja como ingressar

Mais de 150 mulheres já fizeram alistamento militar em Salvador; veja como ingressar

Imagem - Forças Armadas vão permitir alistamento militar feminino pela 1ª vez na história

Forças Armadas vão permitir alistamento militar feminino pela 1ª vez na história

Tags:

Bahia Salvador Exército Brasileiro Recrutas Soldadas

Mais recentes

Imagem - Hospital Municipal de Salvador oferece 100 vagas para triagem de cirurgias gratuitas

Hospital Municipal de Salvador oferece 100 vagas para triagem de cirurgias gratuitas
Imagem - Vídeo: Com fortes chuvas, moradora atravessa rio em retroescavadeira para não perder tratamento de saúde na Bahia

Vídeo: Com fortes chuvas, moradora atravessa rio em retroescavadeira para não perder tratamento de saúde na Bahia
Imagem - Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido

Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido

MAIS LIDAS

Imagem - A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente
01

A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente

Imagem - Não é só supermercado: veja outros estabelecimentos que também não podem abrir aos domingos
02

Não é só supermercado: veja outros estabelecimentos que também não podem abrir aos domingos

Imagem - Clínica oftalmológica de Salvador é interditada após denúncias de perda de visão e sangramento: 'Risco de lesão cerebral'
03

Clínica oftalmológica de Salvador é interditada após denúncias de perda de visão e sangramento: 'Risco de lesão cerebral'

Imagem - Cada signo tem um dia da sorte em Março e ele pode mudar o rumo do mês; veja quando será o seu
04

Cada signo tem um dia da sorte em Março e ele pode mudar o rumo do mês; veja quando será o seu