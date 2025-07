VOLUNTÁRIAS

Primeiro ano de alistamento feminino tem 8,1 mil mulheres inscritas, sendo 2 mil na Bahia

As alistadas concorrem a 1.465 vagas ofertadas pelas Forças Armadas

Pela primeira vez, em 2025, as mulheres puderam se alistar voluntariamente no Serviço Militar brasileiro. Com o prazo encerrado nessa segunda-feira (30), o Ministério da Defesa divulgou os dados: foram inscritos 1 milhão de jovens, entre homens, e 33.721 mulheres, com maioria concentrada no Rio de Janeiro - 8.102. Na Bahia, esse número chegou a 2.029.>

As mulheres que forem selecionadas serão incorporadas no 1º ou 2º semestre de 2026 (de 2 a 6 de março ou de 3 a 7 de agosto), ocupando a graduação de soldado ou marinheiro-recruta, no caso da Marinha. Essa é a etapa limite em que as militares ainda podem manifestar o desejo pela desistência.>

As vagas estão distribuídas em 28 municípios com unidades militares das três Forças, de 13 estados, além do Distrito Federal. São eles: Águas Lindas de Goiás (GO), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Cidade Ocidental (GO), Corumbá (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Formosa (GO), Fortaleza (CE), Guaratinguetá (SP), Juiz de Fora (MG), Ladário (MS), Lagoa Santa (MG), Luziânia (GO), Manaus (AM), Novo Gama (GO), Pirassununga (SP), Planaltina (GO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santa Maria (RS), Santo Antônio do Descoberto (GO), São Paulo (SP) e Valparaíso de Goiás (GO).>