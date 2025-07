BAHIA

Homem tenta sufocar ex-companheira com ácido e é atingido por um martelo pelo filho

Caso aconteceu em Capim Grosso

Uma mulher, de 41 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio no município de Capim Grosso, localizado na região norte do estado. O ex-companheiro dela é suspeito de cometer o crime. O filho do casal feriu o pai com um martelo a fim de proteger a mãe das agressões. >