SHOW GRATUITO

Com repertório variado, Baile da Independência anima público no Largo do Campo Grande

Evento integra a programação dos festejos do 2 de Julho; cantor Gerônimo se apresenta nesta sexta (4)

Gilberto Barbosa

Publicado em 3 de julho de 2025 às 21:53

Show teve homenagem ao cantor Walmir Lima Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Parecia um clube de dança, mas era o Largo do Campo Grande, que recebeu o Baile da Independência nesta quinta-feira (3). Integrando a programação dos festejos do 2 de Julho, o show recebeu um público animado que não parava de dançar com as músicas tocadas pela orquestra do maestro Fred Dantas. >

“É uma festa muito leve para curtir. É a manutenção de uma tradição que Salvador sempre teve de ter orquestras clássicas e populares. O Baile junta isso aos festejos do 2 de Julho, que no dia anterior trouxe seis filarmônicas da capital e do interior. Então é uma maneira muito nossa de comemorar”, afirmou Fred. >

O Largo recebeu um público que variava por todas as idades. Com um repertório que viajava do axé à música americana, o show manteve todo mundo na ponta do pé do início ao fim. Os mais animados foram para a frente do palco, que foi transformado num baile dos anos 50. >

Entre aqueles que se destacavam na multidão estavam Maria das Graças Veloso, 76 anos, e Alfredo Coutinho, 81, que chamaram a atenção de Fred Dantas. “Maria das Graças, você é uma graça”, saudou o maestro. >

“Nós sempre viemos ao baile. Está sendo muito bom, muito animado, o maestro é um músico maravilhoso”, falou Maria das Graças. >

“Ele é o melhor, não tem igual”, completou Alfredo. >

Outro que foi ao largo foi o ator Eugênio Talma, 63. Ele conta que conheceu o baile em 2023 e ressalta a importância do baile para a cultura local. “É um resgate importante para a cultura baiana, porque aqui se rememora muita coisa boa que a Bahia tem e que não aparece em outros momentos. Para mim, é maravilhoso estar aqui junto com toda essa gente”, afirmou. >

Os cantores Letícia Coutinho e Mário Bezerra também se apresentaram com a orquestra. O evento também contou com homenagem ao sambista Walmir Lima, que agraciou o público com as canções “Mudança da Ribeira”, “Santo Amaro é uma Flor” e “Ilha de Maré”. >

“Me sinto tremendamente orgulhoso, muito orgulho mesmo. É uma coisa muito especial participar dessa apresentação que relembra a data mais importante da história do nosso estado”, disse Walmir. >