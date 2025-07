TURISMO

Salvador ganha novo voo para Panamá e vai fazer conexão com EUA e Caribe

Nova rota também permite que pessoas vindas de todas as Américas desembarquem diretamente na capital baiana

Yan Inácio

Publicado em 3 de julho de 2025 às 18:13

Copa Airlines fará quatro voos por semana para o país da América Central Crédito: Divulgação

Salvador voltará a ter voos diretos para o Panamá, na América Central, o que significa que será possível fazer conexões para mais de 88 destinos em 32 países do Caribe e das Américas Central, do Sul e do Norte, inclusive para os Estados Unidos, sem se deslocar para aeroportos mais ao sul do país.>

Serão quatro voos semanais interligando a capital baiana e o Aeroporto de Tocumen, na Cidade do Panamá, principal hub internacional da companhia aérea panamenha Copa Airlines. O primeiro voo está programado para o dia 7 de janeiro. Com a nova rota, pessoas vindas de todas as Américas poderão desembarcar diretamente em Salvador num voo da Copa Airlines, sem a necessidade de fazer conexão em outra cidade brasileira.>

A vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, participou da cerimônia de anúncio, realizada no Aeroporto de Salvador e destacou a importância para a economia soteropolitana: “Para qualquer cidade brasileira esses voos seriam importantes, mas, para Salvador, ele é essencial. Somos hoje a cidade referência no mundo em afroturismo, somos a cidade mais negra fora da África. Com esse voo, a gente se conecta com todo o Caribe, com a África e, também, com o forte mercado de afroturismo dos Estados Unidos. Com isso, a gente mostra para o mundo quem é Salvador e toda a nossa força”, disse.>

“Só um dado, que é importante, para a gente compreender: 80 mil baianos, anualmente, vão para São Paulo e para outros lugares do Brasil com o objetivo de pegar um voo de conexão para os Estados Unidos, boa parte deles pela Copa. Agora, esses baianos não vão mais sair de Salvador para fazer essa conexão. Eles vão voar daqui mesmo, e poderão fazer um ‘stopover’ no Panamá antes de irem a outros destinos, seja pegando um navio a partir daquele país ou um voo, como, por exemplo, para os Estados Unidos”, completou Ana Paula Matos.>