Moradores fazem protesto e pedem por justiça após morte de três mulheres em Ilhéus

Alexsandra Oliveira Suzart, Maria Helena do Nascimento Bastos, e sua filha Mariana Bastos da Silva foram encontradas mortas no último sábado (16)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15:12

Mulheres fazem protesto na BR-001, em Ilhéus
Mulheres fazem protesto na BR-001, em Ilhéus Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um grupo de moradores fez um protesto na manhã desta segunda-feira (18) para pedir por justiça e solicitar mais informações sobre a investigação do assassinato de três mulheres em Ilhéus, destino turístico no sul da Bahia.

Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, e sua filha Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, foram encontradas mortas no último sábado (16), na Praia dos Milionários, na orla do município.

Mulheres vestidas de branco caminharam pela BR-101 com cartazes com frases como "Impunidade mata", "Parem de nos matar" e "Justiça" enquanto cantavam louvores evangélicos. O protesto foi pacífico e acompanhado por policiais militares. Essa é a segunda manifestação contra a morte das três mulheres, a primeira aconteceu na tarde do domingo (17).

Relembre o caso

Os corpos das vítimas foram encontrados em uma área de vegetação da Praia dos Milionários no último sábado (16). Elas estavam desaparecidas desde a sexta-feira (15), quando saíram para passear com um cachorro. Câmeras de segurança registraram o momento em que elas andam com o animal de estimação na areia da praia, próximo a barracas, por volta das 17h. O cão foi encontrado com vida amarrado em um coqueiro próximo aos corpos, que tinham marcas de esfaqueamento.

Imagens mostram mulheres caminhando em praia de Ilhéus

Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas por Reprodução
A Polícia Civil investiga o caso, mas nenhum suspeito foi identificado até o momento. As imagens das câmeras de segurança serão coletadas e analisadas, "com o objetivo de auxiliar na apuração e identificação dos autores do crime", informou a polícia em nota. Não há informação se algo foi roubado das vítimas, ou se alguma delas sofreu violência sexual.

A Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus (APPI-APLB) decretou luto de três dias e afirmou que o crime "choca e entristece profundamente as famílias e toda a comunidade escolar". O sindicato promete cobrar das autoridades agilidade na investigação para que os criminosos responsáveis pelo crime sejam penalizados. "Que a memória dessas educadoras inspire ainda mais nossa luta por uma sociedade justa, segura e humana", finaliza.

