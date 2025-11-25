Adolescente de 14 anos confessa nove homicídios após participar da morte de idoso na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 19:40
Um adolescente de 14 anos foi apreendido na segunda-feira (24), suspeito de envolvimento na morte de um idoso de 64 anos em uma lagoa no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana. Segundo as investigações da Polícia Civil, o adolescente atraiu Antônio Lima dos Reis até o local, onde três homens o mataram com golpes de objeto contundente e pedradas às margens da lagoa.
O garoto foi apreendido horas depois no mesmo bairro. Ao prestar depoimento com a presença de responsável legal, o adolescente confessou o crime, tratado como ato infracional análogo ao homicídio, e confessou ter participado de outros nove homicídios entre 2023 e 2025. Ele também indicou participar de uma organização criminosa e de práticas como roubos e tráfico de drogas.
Veja imagens da Polícia Civil em ação
O Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional foi lavrado, e a unidade representou pela internação. O adolescente foi encaminhado à Case Mello Mattos, da Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac), onde permanece à disposição da Justiça. Oitivas e diligências seguem em andamento para identificar e responsabilizar os demais envolvidos.