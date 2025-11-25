Acesse sua conta
Neoenergia Coelba oferece descontos de até 90% para negociação de dívidas

Ação segue até o dia 31 de dezembro e permite negociação 100% online

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 21:54

Conta de energia elétrica
Conta de energia elétrica Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Até o dia 31 de dezembro, a Neoenergia Coelba está oferecendo descontos exclusivos para clientes com contas de energia atrasadas. A Campanha de Negociação 2025 traz ofertas com redução de até 90% do valor da dívida, que pode ser quitada via PIX ou parcelada no cartão de crédito em até 21 vezes, com juros da operadora.

De acordo com a companhia, além da redução de juros e multas, em muitos casos o desconto também pode incidir sobre o valor da própria dívida de consumo. Estão aptos a participar da negociação todos os clientes de baixa tensão das classes residencial, comercial, baixa renda ou rural que tenham pendências de pagamento superiores a um ano com a distribuidora.

A negociação pode ser feita 100% online, pelo Portal de Negociação da Neoenergia Coelba, ou presencialmente em uma das lojas de atendimento espalhadas por todo o estado.

“Sabemos que muita gente tem passado por momentos difíceis e acabou acumulando contas. Essa campanha é uma oportunidade real para que os clientes organizem a vida financeira, limpem o nome e comecem o próximo ano mais tranquilos”, afirmou o gerente de gestão da receita da Neoenergia Coelba, Madson Melo.

