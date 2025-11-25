Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso por perseguir e ameaçar ex-companheira em Feira de Santana

Justiça há havia emitido uma medida protetiva contra ele

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 22:50

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana Crédito: Reprodução

Um homem de 31 anos foi preso na última segunda-feira (24), no bairro Caseb, em Feira de Santana, no interior do estado. Ele é suspeito de perseguir, ameaçar e descumprir sistematicamente medidas protetivas determinadas pela Justiça em favor de sua ex-companheira, de 29 anos.

De acordo com informações do Setor de Investigação da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, o suspeito possui um histórico de violência contra a vítima, incluindo registros feitos no início deste ano, no bairro Jardim Cruzeiro. Na ocasião, ele perseguiu a mulher no ambiente de trabalho, fez ligações intimidatórias e a ameaçou de morte.

Veja onde estão as delegacias da mulher (Deam) pela Bahia

Deam em Brotas: Rua Padre Luis Filgueiras, Nº 180, CEP: 40240-495 por Google Street View
Deam em Periperi: Rua Dr. Walter Almeida, S/N, CEP: 40720-070 por Google Street View
Deam Camaçari: Rua Clayton Leão, S/N, CEP: 40800-400. por Google Street View
Deam Candeias: Rua Duque de Caxias, 12 por Google Street View
Deam de Feira de Santana: Rua Adenil Falcão, Nº 1252, CEP: 44088-642 por Reprodução
Deam de Ilhéus: Av. Soares Lopes, Nº 1741, CEP:45653-005 por Haeckel Dias/Polícia Civil
Deam Jequié: Rua 15 de Novembro, Nº 497, CEP: 45203-570. por Google Street View
Deam Itabuna: Rua Rio Almada, Nº 196, CEP:46605-375 por Divulgação
Deam de Santo Amaro: Av. Rui Barbosa, 232 por Google Street View
Deam de Itapetinga: Rua Equador, s/n por Reprodução
Deam de Santo Antônio de Jesus: Santo Antônio de Jesus | Av. ACM, S/N por Google Street View
Deam de Valença: Rua Cidade do Rio de Janeiro, nº 01 por Reprodução
Deam de Irecê: R. Santo André, 119 por Google Street View
Deam de Senhor do Bonfim: R. Juvêncio Fialho, 20 por Google Street View
Deam de Luís Eduardo Magalhães: Av. Ayrton Senna, 395. por Google Street View
Deam de Teixeira de Freitas: Rua Santa Bárbara, S/N, CEP:45995-000 por Google Street View
Deam de Vitória da Conquista: Av. Humberto de Campos, Nº 205, CEP:450230-000 por Divulgação
Deam de Alagoinhas: Rua Democrata, S/N, CEP:48000-100 por Google Street View
Deam de Porto Seguro: Rua Itagibá, Nº 139, CEP: 45810-000 por Google Street View
Deam de Paulo Afonso: Rua Nelson Rodrigues, Nº 92, CEP: 4860-000 por Google Street View
Deam Barreiras: Rua Júlio César, Nº 500, CEP: 47800-000 por Google Street View
Deam Juazeiro: Rua Canadá, Nº 38, CEP: 48900-000 por Google Street View
1 de 22
Deam em Brotas: Rua Padre Luis Filgueiras, Nº 180, CEP: 40240-495 por Google Street View

Em setembro, mesmo ciente da medida protetiva, voltou a agir da mesma forma, monitorando a rotina da ex-companheira e seguindo-a no trajeto de volta para casa.

A prisão preventiva foi solicitada pela autoridade policial devido à reiteração delituosa e ao risco imposto à integridade da vítima. Após ser localizado e capturado, o homem passou pelos exames de praxe e permanece custodiado à disposição da Justiça.

Tags:

Feira de Santana Violência Contra A Mulher

Mais recentes

Imagem - Shopping de Salvador inicia campanha solidária para presentear idosos no Natal

Shopping de Salvador inicia campanha solidária para presentear idosos no Natal
Imagem - Especialistas vão debater ecologia, política e sociedade durante evento em Salvador

Especialistas vão debater ecologia, política e sociedade durante evento em Salvador
Imagem - Neoenergia Coelba oferece descontos de até 90% para negociação de dívidas

Neoenergia Coelba oferece descontos de até 90% para negociação de dívidas

MAIS LIDAS

Imagem - Léo Santana e Lore revelam quem são os padrinhos do segundo filho
01

Léo Santana e Lore revelam quem são os padrinhos do segundo filho

Imagem - Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões
02

Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores
03

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje
04

Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje