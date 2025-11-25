POLÍCIA

Homem é preso por perseguir e ameaçar ex-companheira em Feira de Santana

Justiça há havia emitido uma medida protetiva contra ele

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana Crédito: Reprodução

Um homem de 31 anos foi preso na última segunda-feira (24), no bairro Caseb, em Feira de Santana, no interior do estado. Ele é suspeito de perseguir, ameaçar e descumprir sistematicamente medidas protetivas determinadas pela Justiça em favor de sua ex-companheira, de 29 anos.



De acordo com informações do Setor de Investigação da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, o suspeito possui um histórico de violência contra a vítima, incluindo registros feitos no início deste ano, no bairro Jardim Cruzeiro. Na ocasião, ele perseguiu a mulher no ambiente de trabalho, fez ligações intimidatórias e a ameaçou de morte.

Em setembro, mesmo ciente da medida protetiva, voltou a agir da mesma forma, monitorando a rotina da ex-companheira e seguindo-a no trajeto de volta para casa.