CONHECIMENTO

Especialistas vão debater ecologia, política e sociedade durante evento em Salvador

Encontro será realizado no Sindicato dos Bancários, na Avenida Sete de Setembro, nesta quinta-feira (27)

Gil Santos

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 23:10

Especialistas vão debater livro de Beraldo Boaventura Crédito: Divulgação

Um debate sobre ecologia, política e sociedade será realizado, nesta quinta-feira (27), na sede do Sindicato dos Bancários da Bahia, na Avenida Sete de Setembro, nº 1001, em Salvador. O evento vai discutir a proposta contida no livro ‘Recriar as Práticas Políticas: construir uma sociedade decente’, do gestor ambiental, ex-presidente do Sindicato e ex-deputado federal, Beraldo Boaventura. O lançamento da obra ocorrerá no mesmo local.

Beraldo passou os dois anos de reclusão imposta pela pandemia do coronavírus, pesquisando, refletindo e escrevendo sobre a necessidade de buscar novas formas de fazer política no Brasil. No livro, o autor reflete sobre os desafios para alcançar uma sociedade mais justa e decente.

O debate terá as presenças do cientista político, professor e pesquisador da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Joviniano Neto; da ambientalista e diretora de Estudos e Pesquisas Ambientais, da Superintendência de Inovação e Desenvolvimento Ambiental na Secretaria do Meio Ambiente da Bahia, Iaraci Dias; e da educadora e diretora da APLB-Sindicato, Déborah Irineu. O encontro ocorrerá a partir das 18h.

O autor vai apresentar as ideias contidas no livro e, com a participação dos debatedores e convidados, iniciar diálogos sobre o que cada um pode fazer para reposicionar as práticas políticas, gerando projetos estrategicamente viáveis.