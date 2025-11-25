Acesse sua conta
Especialistas vão debater ecologia, política e sociedade durante evento em Salvador

Encontro será realizado no Sindicato dos Bancários, na Avenida Sete de Setembro, nesta quinta-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Gil Santos

  • Gil Santos

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 23:10

Especialistas vão debater livro de Beraldo Boaventura
Especialistas vão debater livro de Beraldo Boaventura Crédito: Divulgação

Um debate sobre ecologia, política e sociedade será realizado, nesta quinta-feira (27), na sede do Sindicato dos Bancários da Bahia, na Avenida Sete de Setembro, nº 1001, em Salvador. O evento vai discutir a proposta contida no livro ‘Recriar as Práticas Políticas: construir uma sociedade decente’, do gestor ambiental, ex-presidente do Sindicato e ex-deputado federal, Beraldo Boaventura. O lançamento da obra ocorrerá no mesmo local.

Beraldo passou os dois anos de reclusão imposta pela pandemia do coronavírus, pesquisando, refletindo e escrevendo sobre a necessidade de buscar novas formas de fazer política no Brasil. No livro, o autor reflete sobre os desafios para alcançar uma sociedade mais justa e decente.

O debate terá as presenças do cientista político, professor e pesquisador da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Joviniano Neto; da ambientalista e diretora de Estudos e Pesquisas Ambientais, da Superintendência de Inovação e Desenvolvimento Ambiental na Secretaria do Meio Ambiente da Bahia, Iaraci Dias; e da educadora e diretora da APLB-Sindicato, Déborah Irineu. O encontro ocorrerá a partir das 18h.

O autor vai apresentar as ideias contidas no livro e, com a participação dos debatedores e convidados, iniciar diálogos sobre o que cada um pode fazer para reposicionar as práticas políticas, gerando projetos estrategicamente viáveis.

Ao longo de 450 páginas, fundamentadas em leituras de 333 obras de autores consagrados, entre os quais Edgar Morin, Fritjof Capra, Karl Marx, Hannah Arendt e David Bohm, e enriquecidas com citações de 12 filmes – Elysium, A Nau dos Insensatos, Cidade de Deus, Hotel Ruanda, entre outros – o ex-deputado Beraldo Boaventura traça um painel da vida humana na terra e reflete sobre o futuro.

