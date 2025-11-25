Shopping de Salvador inicia campanha solidária para presentear idosos no Natal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 23:34
Até o dia 17 de dezembro, clientes do Salvador Norte Shopping poderão transformar o Natal de um dos idosos assistidos pela Associação Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes (Accabem), instituição filantrópica de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), que acolhe e oferece cuidados a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Por meio da campanha “Árvore do Bem”, os interessados podem escolher um idoso para presentear.
Tudo o que o seu Carlos Reis quer é um rádio para ouvir os jogos do Bahia, seu time do coração desde a infância. Seu Inaldo deseja um ventilador para amenizar os dias de calor. Já dona Joselina sonha em ter uma bolsa grande para guardar seus objetos pessoais com mais conforto e autonomia. Esses são apenas alguns dos pedidos feitos pelos cerca de 70 idosos que participam da campanha.
Campanha Árvore do Bem
Para participar, os interessados podem escolher um idoso para presentear pelo site oficial ou pela árvore física instalada no Espaço Cliente – Piso L2 do Salvador Norte Shopping. Cada idoso informou previamente o item que mais deseja ganhar neste Natal: presentes simples, mas carregados de significado e afeto. A entrega oficial será realizada no dia 22 de dezembro, diretamente na Accabem.
“A Árvore do Bem é um convite para lembrarmos que pequenos gestos transformam realidades. Cada presente entregue representa amor, cuidado e a certeza de que esses idosos não estão sozinhos. O Natal é sobre isso: presença, afeto e humanidade”, destacou o gerente de Marketing do Salvador Norte, Renan Lopes.
A iniciativa já transforma a vida de quem será beneficiado. “É muito bom saber que as pessoas se lembram da gente. Receber um presente, por mais simples que seja, é um carinho enorme que alegra o nosso Natal”, conta Leonor dos Santos, uma das idosas assistidas pela Accabem.