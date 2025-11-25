AFETO E CUIDADO

Shopping de Salvador inicia campanha solidária para presentear idosos no Natal

Clientes podem adotar os idosos até o dia 17 de dezembro

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 23:34

Árvore do Bem Crédito: Divulgação

Até o dia 17 de dezembro, clientes do Salvador Norte Shopping poderão transformar o Natal de um dos idosos assistidos pela Associação Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes (Accabem), instituição filantrópica de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), que acolhe e oferece cuidados a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Por meio da campanha “Árvore do Bem”, os interessados podem escolher um idoso para presentear.



Tudo o que o seu Carlos Reis quer é um rádio para ouvir os jogos do Bahia, seu time do coração desde a infância. Seu Inaldo deseja um ventilador para amenizar os dias de calor. Já dona Joselina sonha em ter uma bolsa grande para guardar seus objetos pessoais com mais conforto e autonomia. Esses são apenas alguns dos pedidos feitos pelos cerca de 70 idosos que participam da campanha.

Campanha Árvore do Bem 1 de 4

Para participar, os interessados podem escolher um idoso para presentear pelo site oficial ou pela árvore física instalada no Espaço Cliente – Piso L2 do Salvador Norte Shopping. Cada idoso informou previamente o item que mais deseja ganhar neste Natal: presentes simples, mas carregados de significado e afeto. A entrega oficial será realizada no dia 22 de dezembro, diretamente na Accabem.

“A Árvore do Bem é um convite para lembrarmos que pequenos gestos transformam realidades. Cada presente entregue representa amor, cuidado e a certeza de que esses idosos não estão sozinhos. O Natal é sobre isso: presença, afeto e humanidade”, destacou o gerente de Marketing do Salvador Norte, Renan Lopes.