Léo Santana e Lore revelam quem são os padrinhos do segundo filho

Casal está à espera de Lorenzo, irmão mais novo de Liz

  Elis Freire

  Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 21:19

Lore Improta, Liz e Léo Santana
Lore Improta, Liz e Léo Santana Crédito: Reprodução/Instagram

Os padrinhos de Lorenzo já estão definidos. Nos bastidores da gravação do DVD que celebrou os 20 anos de carreira de Léo Santana, o pagodeiro e a dançarina Lore Improta contaram quem serão os padrinhos do segundo filho, afinal Liz foi promovida a irmã mais velha e o casal está à espera do segundo filho.

A irmã do artista, Naiara Santana, foi escolhida como madrinha, enquanto o empresário Marcelo Britto será o padrinho. Os dois receberam a novidade em uma surpresa preparada pelo casal e se emocionaram ao ler o cartão com o convite. “Nossa família gostaria que você soubesse o quanto é importante para nós. Ainda estou aqui quietinho, no ventre da mamãe, mas meu coração já bate forte por você. Papai e mamãe me disseram que os dindos são anjos no caminho”, dizia a mensagem lida pelos padrinhos.

Léo Santana e Lore Improta revelaram sexo do bebê

Lore Improta e Léo Santana anunciam a chegada de Lorenzo por Reprodução/Instagram

A noite também marcou o “chá revelação”, que confirmou que o bebê é um menino. Lore contou que quase entrou em desespero porque o resultado do exame quase não ficou pronto a tempo da apresentação. A ideia de revelar o sexo no palco partiu dela — e foi abraçada imediatamente por Léo.

Diante da família, da pequena Liz e de uma multidão na Praça Maria Felipa, o casal compartilhou o momento especial. Uma projeção no palco e no Elevador Lacerda confirmou a chegada de um menino, e o público vibrou ao ouvir o nome já cotado: Lorenzo.

