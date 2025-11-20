'ENTROU ÁGUA'

Da emoção às vaias: Cancelamento do show de Léo Santana no Comércio frustra fãs

Apresentação em homenagem aos 20 anos de carreira do cantor foi adiada para o domingo (23), a partir das 15h

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 21:08

Show de gravação de novo DVD de Léo Santana é adiado pelas chuvas em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Fã que é fã espera seu ídolo, mesmo debaixo de chuva. Foi o que se viu na tarde de ontem, na Praça Maria Felipa, no Comércio, onde centenas de pessoas aguardavam São Pedro dar uma trégua para Léo Santana começar o show que comemora seus 20 anos de carreira - e que também serviria para a gravação do audiovisual Léo Santana - DNA de Gigante. Parecia um teste de resistência. Nem o público ia embora, nem São Pedro aliviava no toró, previsto para seguir caindo em Salvador até sábado.

Quando se tornou uma questão impossível de contornar, o cantor apareceu no palco, diante de uma multidão apaixonada, para anunciar que a apresentação precisaria ser adiada para este domingo (23), quando a frente fria que se instalou na capital baiana dará uma trégua. “Muito obrigado a cada um de vocês por estar aqui, obrigado pela paciência de esperar debaixo dessa chuva toda. A gente estava ali atrás, no camarim, esperando a boa vontade de Deus, que é o grande controlador de tudo isso”, disse, o cantor, visivelmente emocionado.

Show de Léo Santana é cancelado por fortes chuvas em Salvador 1 de 21

“Infelizmente, por isso, vamos precisar adiar nosso show para domingo, que é o único dia que a meteorologia prevê de sol. Vamos nos ver aqui de novo, nesse mesmo lugar, no mesmo horário, às 15h. Venham me ver. Sei o quanto vocês, meus fãs, sonharam com isso, mas a decisão é do homem lá de cima e diante dele eu não sou nada. Compareçam domingo para celebrar comigo esses 20 anos de carreira com a mesma alegria e energia”, completou Léo.

Acompanhada da família, Elaine Bahia era uma das fãs que estavam próximas ao palco na expectativa de requebrar com o GG. A técnica de enfermagem revelou que conheceu o cantor na adolescência, quando morava no Alto do Cabrito e Léo era cabeleireiro.“Super tranquilo, tímido, mas uma ótima pessoa”, disse. Além de ser fã, a decisão de comemorar o feriado aconteceu também pela vontade da filha Helô, de 7 anos, de acompanhar o show.

Quem também esperava debaixo do guarda-chuva era Denise dos Anjos, que saiu de casa com o marido Luciano Pereira. Ídolo de Denise, Léo Santana “representa a cultura baiana”. Luciano estava animado para dançar “coladinho” com a esposa. Para ele, o cantor baiano seria perfeito para celebrar o Dia da Consciência Negra. “Ele é um homem negro que faz sucesso representando todos nós, pessoas negras”, disse.

Léo Santana em coletiva de imprensa 1 de 10

Vestindo uma camisa estampanda com o rosto do cantor, Luciano Reis não se abalou com o toró. A história como fã do Gigante começou há 15 anos. “Já fui a muitos shows, nenhum fora de Salvador, mas já fiz loucuras. Quando soube que ia ter esse show, troquei com um colega, que me ‘cobriu’ no trabalho, para poder vir pra cá. O coração tá a mil”, contou.

O palco, montado entre o Mercado Modelo e o monumento criado por Mario Cravo Júnior. tem uma estrutura em tamanho GG, com cenografia especial, painéis de LED e iluminação de ponta. Afinal, a ideia é revisitar os grandes hits do artista, canções que marcaram época e seguem entre as mais tocadas até hoje. Além disso, o público poderá conferir músicas inéditas no domingo (23).

“Esse projeto é muito especial porque retrata um pouco da minha trajetória: o menino do Subúrbio Ferroviário de Salvador que tinha o sonho de cantar e que, com muita fé em Deus, luta, trabalho e dedicação, ao lado de pessoas incríveis e da minha família, enfrentou dificuldades, superou barreiras e viveu muitas bênçãos”, destacou Léo Santana, antes da decisão de adiamento.

“Tentamos incessantemente até o último momento fazer com que o espetáculo e a gravação acontecessem. Mas, por recomendação dos órgãos públicos, Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Salvador, entendemos que a melhor decisão é adiar. Estamos tristes e consternados com a situação, mas entregamos tudo nas mãos de Deus e respeitamos a vontade dele. Contamos com a compreensão de todos e esperamos fazer uma gravação linda no domingo”, arrematou o cantor.