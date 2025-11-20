'EU SONHEI'

No Dia da Consciência Negra, Léo Santana faz reflexão: ‘Rompendo barreiras’

Cantor de pagode grava projeto audiovisual aberto ao público nesta quinta-feira (20), na Praça Maria Felipa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 13:17

Léo Santana grava DVD em grande festa dos seus 20 anos de carreira Crédito: Aleff Oliveira

Nascido na Boa Vista do Lobato, periferia de Salvador, Léo Santana se tornou um dos símbolos não apenas do Carnaval, mas de representatividade como homem negro de revelancia no pagode baiano, levando alegria para shows e eventos que percorrem o Brasil.

Léo Santana 1 de 23

Nesta quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, Léo Santana usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre sua trajetória. “Family, minha história sempre foi por resistência, fé, obviamente, e muita gratidão. No lugar, de onde eu vim, sonhar não é só um desejo, é caminho, é coragem, é a única certeza de que a gente pode transformar a vida”, disse o cantor em um vídeo que mostra um compilado de diversos registros de shows do artista.

Ainda nesta quinta, Léo Santana grava um audiovisual de 20 anos de carreira, o “DNA de Gigante”, na Praça Maria Felipe, no Comércio, às 15h. “E eu sonhei, senhoras e senhores, sonhei alto, sonhei gigante. Foram 20 anos, rompendo barreiras, ultrapassando barreiras, e levando comigo a minha música, o meu povo e as minhas raízes para cada canto desse mundo”, continuou Léo.

“E hoje, no coração da cidade mais preta da cidade, no dia da Consciência Negra, celebramos juntos, mais do que uma carreira, celebramos um legado. Então, encontro com vocês hoje, no palco que sempre me acolheu”, concluiu.

Durante um encontro com jornalistas na manhã de quarta-feira (19), Léo Santana foi homenageado com o Premio Nelson Mandela de Igualdade Racial, da Frente Nacional de Negros e Negras.

O artista usou o momento em que recebeu o prêmio para desabafar. "Ainda é difícil para Leo Santana alcançar alguns lugares e começamos a repensar. Sabemos que tudo é no tempo de Deus, mas a gente tem feito um trabalho muito especial nesses 20 anos, como homem, como artista, como representante da música preta baiana para o Brasil, e ainda assim tem lugares que a gente não consegue invadir, e eu percebo que é por causa desse detalhe, do Leo Santana ser preto. Mas, ao mesmo tempo eu falo: "vocês vão ter que me aturar, vão ter que me engolir. É uma luta que não acaba nunca", disse.