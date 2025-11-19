Acesse sua conta
Confira os looks que Léo Santana vai usar em show gratuito na Praça Maria Felipa nesta quinta-feira (20)

DVD de 20 anos de carreira do artista será gravado no evento

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 23:17

O cantor Léo Santana, se apresenta em um show gratuito na Praça Maria Felipe nesta quinta-feira (20), um dia após ter ganho o Prêmio Nelson Mandela de Igualdade Racial, da Frente Nacional de Negros e Negras.

O artista que esbanja estilo em todos os shows, com looks que reforçam tendências, vai usar produções do stylist Willian Costa. “Com referências à minha trajetória, as roupas vão contar, junto com as canções, minha história durante os 20 anos de carreira. Os looks trazem cores vibrantes, que refletem minha força e personalidade”, disse o artista.

Willian Costa trabalha com produções para Léo Santana e já participou de diversas produções para apresentações do artista.

