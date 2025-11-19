Acesse sua conta
Ruas do Comércio serão interditadas para show de Léo Santana; veja como fica o trânsito

Apresentação do pagodeiro será realizada na Praça Maria Felipa

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 22:25

Comércio, Salvador
Comércio, Salvador Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

Para receber o show do cantor Léo Santana, gratuito e com direito à gravação especial, o trânsito no Comércio sofrerá alterações nesta quinta-feira (20). Alguns trechos em importantes vias do bairro serão interditadas para o tráfego de veículos. A apresentação do pagodeiro será realizada na Praça Maria Felipa, em celebração ao Dia da Consciência Negra, a partir das 15h.

Das 12h de quinta à 1h da sexta-feira (21), o tráfego de veículos será interditado na Avenida da França (via da direita, no trecho entre o semáforo do Galpão 3 da Codeba e o Terminal Turístico Náutico da Bahia), na Rua da Bélgica (sentido Vale do Canela), na Praça Maria Felipa e na Avenida Lafayete Coutinho (sentido Vale do Canela, no trecho entre a Praça Maria Felipa e o retorno em frente ao Monumento Mário Cravo).

Nesse mesmo período, o tráfego de veículos será desviado da Avenida Lafayete Coutinho (sentido Comércio) para a Rua da Conceição da Praia.

A partir das 12h desta quinta, serão instaladas Barreiras Móveis (BM) nas seguintes vias:

  • BM 01 – Av. Lafayete Coutinho / Museu de Arte Moderna – MAM;
  • BM 02 – Av. Lafayete Coutinho / Trapiche / Igreja da Conceição;
  • BM 03 – Av. Lafayete Coutinho / Rua da Conceição da Praia (retorno em frente à Capitania dos Portos da Bahia) – Material;
  • BM 04 – Av. da França / Semáforo do Galpão 3 da Codeba – Doca 03.

Às 12h, Barreiras Fixas (BF) e Barreiras Semifixas (BSF) serão instaladas nos seguintes pontos:

  • BF 01 – Ladeira da Preguiça / Rua Visconde de Mauá;
  • BF 02 – Ladeira da Montanha / Ladeira da Conceição da Praia;
  • BF 03 – Rua da Conceição da Praia / Av. Lafayete Coutinho (retorno Monumento Mário Cravo);
  • BSF 01 – Rua Forte de São Pedro / Rua Gamboa de Cima – proibição de tráfego para ônibus e caminhões;
  • BSF 02 – Viaduto do Mininha Gantois – Parte Alta / Av. Santa Rita – sentido Contorno.

Os condutores vindos da Cidade Baixa com destino ao Centro poderão seguir pela Avenida da França, utilizando a via da esquerda, e acessar a Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins, Ladeira da Montanha e Praça Castro Alves.

Tags:

Salvador Trânsito Comércio léo Santana

