Ruas do Comércio serão interditadas para show de Léo Santana; veja como fica o trânsito

Elaine Sanoli
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 22:25
Para receber o show do cantor Léo Santana, gratuito e com direito à gravação especial, o trânsito no Comércio sofrerá alterações nesta quinta-feira (20). Alguns trechos em importantes vias do bairro serão interditadas para o tráfego de veículos. A apresentação do pagodeiro será realizada na Praça Maria Felipa, em celebração ao Dia da Consciência Negra, a partir das 15h.
Das 12h de quinta à 1h da sexta-feira (21), o tráfego de veículos será interditado na Avenida da França (via da direita, no trecho entre o semáforo do Galpão 3 da Codeba e o Terminal Turístico Náutico da Bahia), na Rua da Bélgica (sentido Vale do Canela), na Praça Maria Felipa e na Avenida Lafayete Coutinho (sentido Vale do Canela, no trecho entre a Praça Maria Felipa e o retorno em frente ao Monumento Mário Cravo).
Léo Santana
Nesse mesmo período, o tráfego de veículos será desviado da Avenida Lafayete Coutinho (sentido Comércio) para a Rua da Conceição da Praia.
A partir das 12h desta quinta, serão instaladas Barreiras Móveis (BM) nas seguintes vias:
Às 12h, Barreiras Fixas (BF) e Barreiras Semifixas (BSF) serão instaladas nos seguintes pontos:
Os condutores vindos da Cidade Baixa com destino ao Centro poderão seguir pela Avenida da França, utilizando a via da esquerda, e acessar a Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins, Ladeira da Montanha e Praça Castro Alves.