Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Festival reúne arte, vivências, pesquisa e resistência LGBTQIA+ em Salvador

Evento gratuito acontece entre os dias 26 e 28 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 23:19

Festival Mínimos Óbvios
Festival Mínimos Óbvios Crédito: @joaocomdende

Entre os dias 26, 27 e 28 de novembro, a Casa Rosa, no Rio Vermelho, recebe o festival científico-cultural “Mínimos Óbvios”, idealizado pelo Ateliê Voador. A quarta edição do evento vai reunir arte, discussões de gênero e pautas LGBTQIA+, além de celebrar a potência queer nas artes e na pesquisa. A programação inclui palestras, mesas performativas (long tables) e encontros artísticos que atravessam a cena queer contemporânea. O evento é gratuito, terá a participação de artistas e pesquisadores de várias partes do país e tem como tema “Histórias Dissidentes: Arquivar, Amar, Inventar”.

A abertura acontece no dia 26 de novembro, às 19h, na Sala Rosa, com a conferência e o lançamento do livro “A Audácia dos Invertidos”, do jornalista, pesquisador e biógrafo Rodrigo Faour. Autor de obras sobre figuras como Beth Carvalho, Dolores Duran, Ângela Maria e Cauby Peixoto, Faour mergulha na trajetória do movimento LGBTQIA+ no Rio de Janeiro entre as décadas de 1950 e 1980 para refletir sobre a cultura queer brasileira, compondo um retrato inédito e vibrante de uma comunidade que resiste e reinventa a liberdade.

Festival Mínimos Óbvios

Festival Mínimos Óbvios por @joaocomdende
Festival Mínimos Óbvios por @joaocomdende
Festival Mínimos Óbvios por @joaocomdende
1 de 3
Festival Mínimos Óbvios por @joaocomdende

No dia 27 de novembro, às 19h, acontece a mesa performática “Visíveis, múltiplos, indomáveis: histórias LGBT+ em cena”. O espaço de conversa abordará interseccionalidade e identidade, destacando como raça, classe, gênero e sexualidade se sobrepõem na constituição das vivências LGBT+. Participam Verónica Valenttino, atriz, cantora e compositora cearense radicada em São Paulo; o biógrafo e músico Ricardo Santhiago; Kauan Amora Nunes (UFPA/Belém/PA); Taciano Soares (UEA/Manaus/AM), fundador do Ateliê 23; Rainha Loulou; Georgenes Isaac (Coletivo das Liliths, Bahia/BA); Rogério Alves (Cia Boca de Cena, Aracaju/SE); e Marcus Assis (UESB).

A segunda Long Table, “Amar, contar, transgredir: corpos que se narram”, acontece no dia 28 de novembro, às 15h, e reúne artistas e pesquisadores que investigam, pelo teatro, a potência política do íntimo. O encontro aborda experiências pessoais, afetos e memórias por meio de monólogos e performances autobiográficas, refletindo sobre amor, desejo e representações dissidentes. Participam Denni Sales (PPGAC/UFBA), Lígia Souza (UNICAMP/SP), Paulo Cesar Garcia (UNEB), Duda Woyda (Ateliê Voador/UPM) e Wendy Moretti (UFBA).

Ainda no dia 28, às 19h, o poeta e pesquisador mexicano César Eduardo Gómez Cañedo, doutor em Letras pela Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realiza a palestra de encerramento “Modos de vida cuir na América Latina e os territórios de masculinidades em disputa nas artes e na literatura”.

Encerrando o festival, a noite do dia 28 de novembro, a partir das 21h, será marcada pela Carnavalização, conduzida por Duda Woyda e Talis Castro.

Tags:

rio Vermelho

Mais recentes

Imagem - Disney revela primeiro teaser do live-action de 'Moana' com nova versão de canção clássica

Disney revela primeiro teaser do live-action de 'Moana' com nova versão de canção clássica
Imagem - Cabelos cacheados e crespos: 8 passos para uma rotina de cuidados

Cabelos cacheados e crespos: 8 passos para uma rotina de cuidados
Imagem - 4 características do cachorro da raça spaniel bretão 

4 características do cachorro da raça spaniel bretão 

MAIS LIDAS

Imagem - Nova lei determina multa de R$ 21 mil para quem pichar 'CV', 'BDM' e 'TCP' em Salvador
01

Nova lei determina multa de R$ 21 mil para quem pichar 'CV', 'BDM' e 'TCP' em Salvador

Imagem - ‘A Fazenda 17’: Dudu Camargo é condenado na Justiça durante confinamento
02

‘A Fazenda 17’: Dudu Camargo é condenado na Justiça durante confinamento

Imagem - Áries, Leão, Sagitário e Capricórnio recebem um sinal poderoso do universo hoje (17 de novembro)
03

Áries, Leão, Sagitário e Capricórnio recebem um sinal poderoso do universo hoje (17 de novembro)

Imagem - Pix na conta? Tarot revela os signos com chances de ganhos financeiros inesperados nesta semana
04

Pix na conta? Tarot revela os signos com chances de ganhos financeiros inesperados nesta semana