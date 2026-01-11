Acesse sua conta
Programa Revele!, que mistura humor e cultura, completa quatro anos de transmissão

Projeto é apresentado pelo diretor teatral Fernando Guerreiro, pelo produtor Valdir Andrade e pelo publicitário Zeca Forehead

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 19:44

Zeca Forehead, Fernando Guerreiro e Valdir Andrade
Zeca Forehead, Fernando Guerreiro e Valdir Andrade Crédito: Divulgação

O programa Revele!, apresentado pelo diretor teatral Fernando Guerreiro, pelo produtor Valdir Andrade e pelo publicitário Zeca Forehead, completa quatro anos no ar.

Sempre de segunda a sexta-feira, das 13h às 14h, transmitido na Metrópole FM 101.3, o projeto reúne entrevistas e debates sobre a cena cultural da Bahia e do Brasil.

Diariamente, artistas, personalidades da cultura e nomes em destaque no cenário nacional passam pela bancada para conversas descontraídas e entrevistas exclusivas no programa, que tem uma hora de duração.

Além da transmissão pelo rádio, o Revele! também é exibido ao vivo no canal do Portal Metro1 no YouTube. As edições também ficam disponíveis na plataforma após a exibição. A produção publicitária do projeto é de Babi Hamaji.

O humor é uma das marcas do Revele!, nome inspirado em um dos bordões de Fernando Guerreiro. Mas, não é só isso: o programa está sempre atento às pautas sérias e debates que refletem questões atuais da cultura e da sociedade.

