Programa Revele!, que mistura humor e cultura, completa quatro anos de transmissão

Monique Lobo
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 19:44
O programa Revele!, apresentado pelo diretor teatral Fernando Guerreiro, pelo produtor Valdir Andrade e pelo publicitário Zeca Forehead, completa quatro anos no ar.
Sempre de segunda a sexta-feira, das 13h às 14h, transmitido na Metrópole FM 101.3, o projeto reúne entrevistas e debates sobre a cena cultural da Bahia e do Brasil.
Diariamente, artistas, personalidades da cultura e nomes em destaque no cenário nacional passam pela bancada para conversas descontraídas e entrevistas exclusivas no programa, que tem uma hora de duração.
Além da transmissão pelo rádio, o Revele! também é exibido ao vivo no canal do Portal Metro1 no YouTube. As edições também ficam disponíveis na plataforma após a exibição. A produção publicitária do projeto é de Babi Hamaji.
O humor é uma das marcas do Revele!, nome inspirado em um dos bordões de Fernando Guerreiro. Mas, não é só isso: o programa está sempre atento às pautas sérias e debates que refletem questões atuais da cultura e da sociedade.