A CARA DO BRASIL

Paixão e vingança: novelas fazem sucesso no streaming e ganham espaço nas plataformas; veja 10 indicações

Produções brasileiras, turcas, hispânicas e até coreanas garantem versatilidade ao formato que se consolidou na televisão

Monique Lobo

Publicado em 2 de março de 2026 às 06:00

Novelas fazem sucesso em plataformas de streaming Crédito: Divulgação/Reprodução

Não é novidade nenhuma que o brasileiro adora novela. Temos um histórico longo de produções que remontam a Era do Rádio, a partir da década de 1940, passando até pelas fotonovelas publicadas em revistas, que fizeram sucesso entre as décadas de 1950 e 1970. Mas, foi na TV que elas se consagraram, desde a primeira, chamada “Sua Vida Me Pertence”, transmitida pela TV Tupi, em 1951.

Oitenta anos depois, essas produções ganharam um novo fôlego com os streamings. Não é muito difícil encontrar um noveleiro preso a uma tela de celular ou a algum aplicativo na televisão. O que as plataformas perceberam, especialmente nos últimos cinco anos, é que um bom melodrama pode atrair tanta audiência - ou até mais - quanto outras produções no formato de seriado americano.

E se tem alguém que tem autoridade no assunto é justamente o brasileiro. Não à toa, produções locais caíram na graça da audiência de plataformas de streaming. Mas o cardápio tem bandeiras das mais diversas: o que falar do sucesso das novelas turcas e das produções hispânicas? Não faltam opções.

Pensando nisso, o CORREIO separou uma lista de indicações daquelas que não podem ficar de fora de uma boa maratona. Confira:

Beleza Fatal

Vamos começar pela novela que talvez seja o maior sucesso de uma produção brasileira do tipo para o streaming. "Beleza Fatal", disponível na HBO Max, conta a história de Sofia (Camila Queiroz) que busca se vingar da tia, Lola (Camila Pitanga), responsável pela prisão injusta e morte da sua mãe. Para alcançar sua vingança, ela se alia a Elvira Paixão (Goivanna Antonelli). Toda essa trama é ambientada no competitivo mundo da beleza e estética.

Beleza Fatal 1 de 5

Dona Beija

Esse remake, lançado em 2026, tem chamado a atenção. Inspirada em uma história real, e disponível na HBO Max, a trama conta a história de Ana Jacinta de São José (Grazi Massafera), uma mulher do século XIX que é sequestrada e violentada por um oficial. Após o crime, ela tem sua honra julgada e perder o noivo, Antônio (David Junior). Decidida a se vingar de todos que a julgaram, ela abre um bordel luxuoso, fica conhecida como "Dona Beija" e passa a influenciar a política local.

Dona Beija 1 de 5

Todas as Flores

Disponível no Globoplay, "Todas as Flores" é um exemplo de que um grande sucesso no streaming pode abrir espaço na televisão. A novela, lançada na plataforma em 2022 e depois transmitida na Globo em 2023, traz a protagonista Maíra (Sophie Charlotte), uma jovem com deficiência visual que cresceu acreditando que a mãe estava morta. Já adulta, ela conhece a mãe, Zoé (Regina Case). No mesmo dia do encontro, o pai da jovem morre e ela se muda para morar com a mãe no Rio de Janeiro. Lá, ela conhece a irmã mais nova, Vanessa (Letícia Colin), e passa a ser usada pelas duas.

Todas as Flores 1 de 5

Bahar: Força de Mulher

Remake turco de uma produção japonesa, "Bahar: Força de Mulher" faz juz a febre dizi que ganhou o coração dos noveleiros brasileiros. Na história, também disponível da HBO Max e no Prime Video, Bahar (Özge Özpirinçci) perde o marido em um trágico acidente e passa a criar os filhos sozinha. Trabalhando em dois empregos e exausta da rotina cansativa, ela começa a revisitar traumas do passado e desobrir segredos relacionados à morte do marido.

Bahar: Força de Mulher 1 de 5

Berço de Ouro

Essa outra produção turca também tem gerado muito burburinho. Disponível na Netflix, "Berço de Ouro" conta a história de Osman (Engin Akyürek), um homem que construiu a sua fortuna do zero. O destino faz com que ele se encontre com Nihal (Asli Enver), uma mulher de família rica e tradicional. Considerado um novo rico pela elite de Istambul, Osman participa de uma disputa por poder equanto. Em meio a isso, tenta resistir ao amor por serem de mundos diferentes.

Berço de Ouro 1 de 5

A Promessa

Essa produção espanhola retrata uma história de época. Disponível na HBO Maz, "A Promessa" se passa em 1913, ano em que Jana (Ana Garcés) chega ao Palácio de La Promesa. No dia, acontece o casamento de Tomás (Jordi Coll). Um acidente com o irmão do jovem, Manuel (Arturo Sancho), muda o curso dos eventos. Jana chegou ao local disposta a vingar a morte da mãe e encontrar o irmão desaparecido, mas ao se infiltrar no mundo aristocrático, começa a se apaixonar por Manuel.

A Promessa 1 de 5

A Rainha do Tráfico

Outra produção espanhola, "A Rainha do Tráfico" foi parcialmente inspirada na traficante mexicana Sandra Ávila Baltrán, que ficou conhecida como a "Rainha do Pacífico". Na trama, disponível na Netflix, Teresa Mendonza (Kate del Castillo) namora o traficante mexicano "El Güero" (Rafael Amaya), que está em ascenção. De origem humilde, ela sempre buscou um homem que fosse capaz de lhe prover dinheiro e luxo. Quando o companheiro morre, ela descobre que está sendo caçada e precisa fugir para salvar a própria vida. Em sua jornada de sobrevivência, ela se transforma de uma rainha do crime.

A Rainha do Tráfico 1 de 5

O Amor Invencível

Não dá pra falar de novelas sem lembrar das produções mexicanas. Em "O Amor Invencível", disponível no Globoplay, a jovem pescadora Marena Ramos (Angélique Boyer) sofre um acidente grave causado por um herdeiro da família Torrenegro, Gael (Daniel Elbittar). Ao longo da recuperação, ela se apaixona pelo jovem. Do outro lado, o seu terapeuta, Adrián Hernandez (Danilo Carrera) também se apaixona pela moça. Ela acaba engravidando de gêmeos e a família de Gael insiste que ela faça um aborto. Ela não faz, porém a sua decisão de enfrentar os Torrenegro dá início a uma série de infortúnios, que faz com ela que acredite que os filhos foram mortos. Quinze anos depois, ela assume outra identidade para se vingar da família rica.

O Amor Invencível 1 de 5

Pablo Escobar, O Senhor do Tráfico

Personagem real que já inspirou diversas produções, em "Pablo Escobar, O Senhor do Tráfico", o líder do Cartel de Medelin tem sua história contada desde a infância até a sua morte. A produção colombiana, disponível na Netflix, apresenta as situações que levaram um jovem contrabandista a se tornar o narcotraficante mais perigoso da Colômbia. Nela, Pablo Escobar (Andrés Parra) tem sua história detalhada, suas alianças, sua ascensão, suas atrocidades e sua derrocada, que culminou na sua morte.

Pablo Escobar, O Senhor do Tráfico 1 de 5

Chegou a Hora da Verdade!

E não é só de "dorama" que vive a Coréia do Sul. Em "Chegou a Hora da Verdade!", disponível na Netflix, Yeon-doo (Baek Jin-hee) descobre que está grávida e que seu namorado tem uma amante. Cercada de problemas, ela conhece Tae-gyeong (Ahn Jae-hyun), um médico que quer fugir de um casamento forçado proposto pela avó, a matriarca da família. Os dois resolvem manter um casamento de fachada enquanto tentam resolver seu problemas individuais, mas a proximidade e a convivência começa a mudar os sentimentos dos dois.