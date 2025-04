PLATAFORMAS DE STREAMING

Saiba onde assistir doramas e outras produções asiáticas de graça

O CORREIO separou uma lista de opções gratuitas e seguras

Monique Lobo

Publicado em 14 de abril de 2025 às 05:10

Plataformas de streaming oferecem conteúdos asiáticos gratuitos Crédito: Shutterstock

As produções asiáticas estão dominando as plataformas de streaming nos últimos anos. Só na Netflix, uma das maiores do setor, 80% dos usuários assistem a produções coreanas, revelou a vice-presidente de conteúdo na Ásia Pacífico da Netflix, Minyoung Kim, em um evento da empresa realizado, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no final do ano passado. >

Concorrentes como Disney +, Prime Video e até o brasileiro Globoplay não ficaram atrás e ampliaram seus catálogos de séries e filmes asiáticos. Mas, nem todo mundo tem condições ou está disposto a pagar de R$ 14,90 a R$ 89,90 para assistir a essas produções. >

Pensando nisso, o CORREIO separou algumas opções gratuitas e seguras para quem quer maratonar os doramas sem pesar no orçamento.>

Quem é fã de dorama já ouviu falar dessa plataforma que se intitula como o “coração do entretenimento asiático”. O Viki é uma das maiores distribuidoras de produções da Ásia e reúne no seu catálogo séries, programas de TV, reality shows e filmes da Coreia do Sul, Japão, Taiwan, China, Vietnã e Tailândia. Não há, também, dificuldade em encontrar títulos com legendas ou dublagens em português. A plataforma tem uma grande variedade de produtos gratuitos, apesar de também ter uma assinatura e conteúdos exclusivos para assinantes. Séries famosas como “Descendentes do Sol”, "Goblin: o solitário e grande Deus" e “Mr. Queen”, por exemplo, estão no catálogo liberado gratuitamente. Para assistir por lá, basta fazer um cadastro gratuito e baixar o aplicativo no celular, na smart TV ou acessar pelo site. >

Viki Crédito: Reprodução

Pouco conhecida dos brasileiros, a WeTV é uma das plataformas líderes em conteúdo de entretenimento na Ásia. No seu portfólio, reúne séries, programas de TV, filmes, reality shows e animações de países como China, Coreia do Sul, Indonésia, Tailândia e Malásia. Por lá, também, a maioria das produções contam com legendas e dublagens em português. Entre os títulos mais conhecidos estão “Fada do Levantamento de Peso, Kim Bok-joo”, “O K2” e “A Noiva do Deus Água”. Assim como o Viki, a WeTV também tem conteúdos exclusivos para a sua assinatura paga. Para conhecer o catálogo e maratonar por essa plataforma, basta baixar o aplicativo no celular ou na smart TV, além da possibilidade de assistir pelo site ao fazer um cadastro gratuito. >

WeTV Crédito: Reprodução

Esse aqui é um bônus pela qualidade do catálogo. O Kocowa é uma plataforma streaming com produções apenas da Coreia do Sul. Seu nome é uma sigla para Korean Content Wave, ou onda de conteúdo coreano em tradução literal. Apesar da única bandeira, ele reúne uma variedade de produtos que vão de série e filmes, a reality shows, programas de variedade e até eventos musicais. Nele, também são encontradas legendas e dublagens em português dos títulos, com algumas exceções no catálogo gratuito. Assim como outros streamings, o Kocowa também tem uma assinatura paga, mas disponibiliza conteúdos gratuitos por meio de uma sessão chamada “Aprecie por 24h”. Nesse espaço, a plataforma libera títulos que ficam disponíveis por esse período e podem ser acessados por qualquer pessoa. Infelizmente, não dá pra escolher o que vai ser disponibilizado, e essa é a grande desvantagem. Mas, pela variedade de produções da plataforma, que vai desde sucessos coreanos como o programa “Running Man”, até série como “O Conto da Senhora Ok” e “Classe dos Heróis Fracos”, vale a pena dar uma passada por lá. Para acessar, basta baixar o aplicativo no celular ou na smart TV, ou, ainda, acessar pelo site, depois de realizar um cadastro gratuito. >