CULTURA

Quer acompanhar os doramas mas não sabe por onde começar? Veja as dicas da especialista

Dorameira desde 2015, Mara Almeida é a criadora da página @praquemgostadedoramas, na qual divulga resenhas e indicações de séries asiáticas

M Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 22 de março de 2025 às 08:04

A baiana Mara Almeida é a autora do perfil no Instagram @praquemgostadoramas Crédito: reprodução

Diariamente a página @praquemgostadoramas é atualizada com novidades e informações sobre o mundo dos dramas. Por trás deste trabalho está a dedicação da baiana Mara Almeida, que tem uma rotina corrida na Secretaria de Cultura e Turismo de Candeias, onde mora, mas encontra tempo não só para assistir, mas também para gravar vídeos com as resenhas sobre os dramas. Nem sempre consegue zerar a lista, mas como toda boa dorameira, ela lida bem com isso e maratona quando a agenda permite. >

Ela, que já chegou a participar da Flipelô, falando sobre os kdramas, conta na entrevista a seguir sua história com este universo do entretenimento e traz dicas para quem deseja se aventurar também nas séries. >

Correio - Há quanto tempo você acompanha os doramas e como surgiu o seu interesse por este universo? >

Mara Almeida - Assisto dramas desde 2015. Comecei nas férias do trabalho, incentivada por uma amiga que estava viciada nos kdramas - os dramas coreanos - e tinha se tornado fã do Lee Minho. Tanto que comecei por Personal taste e depois segui para Boys over flowers, ambos protagonizados por ele. Depois descobri que uma amiga era dorameira veterana, há uns 10 anos, e ela começou a me indicar dramas que considerava clássicos imprescindíveis para eu me tornar uma boa dorameira. Desde então não parei mais. Na época, eu era resenhista literária, tinha um blog e até fazia eventos literários. Mas o amor pelos dramas começou a se tornar cada vez maior e, em 2019, comecei a criar conteúdo no instagram, pelo Pra quem gosta de doramas.>

Quais sãos as suas séries favoritas?>

MA - São várias e por motivos diferentes. E tenho favoritas de cada nacionalidade, que eu assisto (coreanos, chineses, japoneses, tailandeses). Mas esses seriam o meu top 10 de uma lista em geral: Reply 1988, A gentleman’s dignity’s, Descendentes do sol, A fada de levantamento de peso, Healer, Meet yourself, Go head, Eternal love, Do you like Brahms?, Tudo bem não ser normal. >

Hoje temos diversas séries em diferentes streamings, quais as suas orientações e dicas para quem tem interesse e curiosidade de assistir, mas não sabe por onde começar? Quais doramas assistir primeiro? >

MA - Para pessoas que nunca viram um dorama ou até viram uma série ou outra, mas caíram de paraquedas neste universo, indicaria dramas com toque mais ocidentalizado, que trazem em sua história/enredo algumas pautas ou assuntos que são comuns de ver em outros tipos de série e não especificamente nos doramas. Além disso, tem uma dica que geralmente faço até no meu círculos de amigos, que me pedem a primeira indicação: eu indico de acordo com um gênero que aquela pessoa já gosta de assistir. Se já vê terror, só romance, fantasia… E até a profissão dela influencia: Uma amiga advogada eu indiquei Hiena e ela gostou bastante. Mas aqui a minha listinha de indicação com gêneros bem variados:>

•Uma advogada extraordinária

•A lição



•My name



•Sweet home



•Hometown cha cha cha



•Sorriso real



•Dr. Romantic



•Mr. Sunshine



•The fabulous



•Uma dose diária de sol



•Equipe de emergência

>

Uma advogada extraordinária Crédito: Reprodução

Pode pontuar as principais diferenças entre os doramas coreanos e os chineses? >

MA - Eles têm costumes muito diferentes e fortes: nos cdramas é muito mais comum a mulher/mãe ser a peça mais forte na familia, a que decide as coisas; acredito também que uma nacionalidade tem ponto forte em um estilo/gênero e a outra em outro gênero. Por exemplo: Dramas escolares, coming of age e épicos com fantasia, a China faz como ninguém. E a Coreia faz dramas de melodramas, thriller e vingança com uma qualidade indiscutível. A atuação também é bem diferente, não digo melhor ou pior, mas, principalmente, porque todos os dramas chineses são dublados e nem sempre são os atores que “se” dublam. >

Você também acompanha os filmes do cinema coreano? Tem indicações? >

MA - Gosto muito dos filmes asiáticos em geral. Indico muito Rastros de um sequestro, Vidas passadas, Pérolas ao mar e Sintonizada em você. (Tem até um filme coreano nos cinemas atualmente, A menina dos meus olhos, e pretendo ver no final de semana). >

Na sua opinião, quais são os aspectos que fazem dos doramas algo tão “viciante”?>

MA - Como eles contam aquela historia nos cativa. E tem aquela atração pelo que é diferente do que temos e já estamos acostumados, do novo… Nos doramas, eles focam nas expressões dos atores, nas cores das cenas, nas músicas que se encaixam naquele momento, naquela história. O toque físico é um complemento e não o foco da série e, mesmo nas que têm um teor mais adulto e cenas mais sensuais, é feito com uma qualidade e sem vulgaridade.>

Quem começa assistir aos doramas logo se apaixona pela Coreia do Sul e por outros aspectos da cultura, como o literatura e o K-pop. Com você também foi assim? O que você gosta de acompanhar, além das séries?>