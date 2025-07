VIOLÊNCIA

Homem mata a própria mãe enforcada após contrair dívidas em apostas

O corpo de Soraya Tatiana Bomfim França, de 56 anos, foi encontrado neste domingo (27)

"Ele informa que quando as discussões avançaram, eles se levantaram e um foi em direção ao outro. Ele acabou realizando o enforcamento", falou a delegada do caso, Ana Paula Rodrigues de Oliveira, em coletiva de imprensa. >

Após abandonar o cadáver, ele registrou boletim de ocorrência pelo desaparecimento da mãe. Matteos era funcionário comissionado da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese) e foi exonerado do cargo no sábado (26).>

Em uma postagem no X, o governador do estado, Romeu Zema (Novo), anunciou a prisão do suspeito e se solidarizou com os familiares da vítima. >