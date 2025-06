SP

Crime por dinheiro? Idosa acusada de matar filha e nora envenenadas tinha R$ 320 mil em dívidas

MP prevê pena acima de 30 anos para a suspeita

Carol Neves

Publicado em 26 de junho de 2025 às 10:08

Elizabete Arrabaça Crédito: Reprodução

Novos detalhes de um crime chocante revelam que Elizabete Arrabaça, de 67 anos, acusada de envenenar a nora Larissa Rodrigues e a própria filha Nathália Garnica, enfrentava uma situação financeira complicada, com dívidas que ultrapassavam R$ 320 mil em múltiplos financiamentos. Os crimes aconteceram em Ribeirão Preto (SP).>

"O que ela (Viviane, outra filha da suspeita) trouxe é que, com a prisão da mãe, foi administrar as contas da mãe e acabou sendo surpreendida por vários financiamentos,", relatou ao portal G1 Bruno Correa, advogado de Elizabete. A origem do endividamento ainda é desconhecida, mas a descoberta acrescenta um novo elemento às investigações sobre as mortes ocorridas entre fevereiro e março deste ano. >

Antonio Garnica, ex-prefeito de Pontal (SP) e ex-marido de Elizabete, revelou à polícia um detalhe perturbador: "O senhor Antonio trouxe mais esse elemento, de que, ao tempo em que ele era casado com a senhora Elizabete, ele descobriu, tempos depois, de que ela teria feito um seguro de vida no nome dele. Naquele momento, ele falou: 'ah, ela quis se resguardar'. Hoje, ele entende que poderia até mesmo ser uma vítima dela", explicou Júlio Mossin, advogado de Luiz Garnica, filho do casal e também preso no caso. >

O Ministério Público já prepara a denúncia formal contra mãe e filho. "Se as qualificadoras forem reconhecidas pelos jurados, ao fixar a pena, o juiz, com certeza, fixará uma pena acima de 30 anos de reclusão para cada um", afirmou o promotor Marcus Túlio Nicolino, destacando que Elizabete deve receber sentença mais severa por supostamente ter administrado pessoalmente o veneno. >

Duas mortes, um mesmo modus operandi>

As investigações mostram que tanto Larissa, de 37 anos, quanto Nathália, de 42, morreram após ingerir "chumbinho", embora as substâncias tenham composições distintas. >

Larissa foi encontrada morta em março, dias após descobrir uma traição do marido e manifestar intenção de se divorciar. Já Nathália, que ocupava cargo na Vigilância Sanitária de Pontal, faleceu um mês antes. A causa da morte dela foi descoberta somente após o corpo ser exumado depois da morte da cunhada.>

Em uma carta, Elizabete alegou que sua filha Nathália, havia conseguido dois vidros de "chumbinho" a pedido de terceiros devido a uma infestação de ratos. Elizabete afirmou que guardou o veneno junto com remédios na bolsa e que alguém o misturou a um deles, levando Larissa a ingerir acidentalmente.>