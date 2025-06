TRANSLADO

Lula liga para pai de Juliana Marins e garante apoio do Itamaraty na repatriação do corpo

Prefeitura de Niterói, cidade natal da jovem, também afirmou que vai colaborar com translado

Yan Inácio

Publicado em 26 de junho de 2025 às 15:59

Juliana Marins Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em suas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (26), que conversou com o pai de Juliana Marins, jovem que morreu após cair em trilha de vulcão na Indonésia. >

Na publicação, o presidente afirmou que o Itamaraty vai colaborar com o retorno do corpo de Juliana ao Brasil. “Conversei hoje por telefone com Manoel Marins, pai de Juliana Marins, para prestar a minha solidariedade neste momento de tanta dor. Informei a ele que já determinei ao Ministério das Relações Exteriores que preste todo o apoio à família, o que inclui o translado do corpo até o Brasil”, diz o post.>

Apesar da declaração, a legislação não obriga o governo a arcar com o traslado nem com despesas de sepultamento de brasileiros mortos no exterior. Mais cedo, Rodrigo Neves (PDT), prefeito da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, afirmou que a prefeitura vai pagar pelo translado do corpo de Juliana Marins. >

"Hoje mais cedo conversei com Mariana, irmã de Juliana Marins, e assumimos o compromisso da Prefeitura de Niterói com o translado de Juliana da Indonésia para nossa cidade, onde será velada e sepultada. Que Deus conforte o coração da família linda de Juliana e todos seus amigos e amigas", publicou Neves em sua conta no X.>