Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Wendel de Novais
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:30
Uma nova oportunidade de ter estabilidade na carreira foi aberta na Prefeitura de Mauá da Serra, no Paraná, que publicou o edital do concurso público para trabalhar na gestão. Ao todo, estão disponíveis 67 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, com salários iniciais que chegam até R$ 12 mil.
As inscrições abrem nesta quinta-feira (14) e vão até o dia 16 de setembro. O prazo para solicitação de isenção, no entanto, vai até o dia 18 de agosto. O cargo com maior salário é de médico, que tem remuneração inicial estabelecida em R$ 12.640,27 e jornada de trabalho estabelecida em 20 horas semanais. Veja todas as vagas na galeria abaixo:
Salários e jornada de trabalho foi detalhada
Há também uma vaga para auditor fiscal da receita municipal com remuneração R$ 7.761,99 por 40 horas semanais de trabalho. Para concorrer, é preciso ter Ensino Superior completo em administração, ciências contábeis, direito, economia ou cursos do tipo reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Os detalhes estão disponíveis em edital divulgado pela banca.
A mesma remuneração está disponível em uma vaga de contador que vai trabalhar 40 horas por semana. O horário de abertura das inscrições é às 7h do dia 14 de agosto e se estende até as 23h59 do dia 16 de setembro, com taxas entre R$ 60,00 a R$ 150,00. As provas vão ser aplicadas para todos os candidatos no dia 19 de outubro.