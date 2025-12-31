ECONOMIA

Festival Virada movimenta R$ 600 milhões

Cerca de 5 mil pessoas são empregadas direta ou indiretamente durante os festejos

Donaldson Gomes

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 16:00

Salvador criou um festival que se tornou referência para outras cidades brasileiras em festejos pelo ano novo Crédito: Divulgação/Alexandre Dias/Saltur

Salvador sempre soube que festejar é um grande negócio. E se o baiano mora onde o restante do Brasil sonha em passar férias ou passear, nada mais natural que uma festa, como o Festival Virada Salvador, torne-se fonte de sustento para o povo desta terra. Este ano, a expectativa é que as comemorações pela chegada de 2026 movimentem quase R$ 600 milhões na capital, com reflexos positivos para diversas atividades econômicas, com destaques para a hotelaria, gastronomia, mobilidade, serviços e o comércio local. Apenas nos três primeiros dias, mais de R$ 130 milhões já foram movimentados.

Além da movimentação econômica expressiva para a cidade, o prefeito Bruno Reis destaca a geração de postos de trabalho durante o festival. Segundo ele, entre empregos diretos e indiretos, aproximadamente cinco mil pessoas garantem o seu sustento a partir das comemorações. Bruno explica que o Festival Virada Salvador é viabilizado majoritariamente com recursos privados e que o retorno econômico supera os investimentos públicos realizados.

“Nós conseguimos em patrocínio quase que custear todos os custos que tivemos. Então, na prática, são recursos privados. Mas o que a gente ganha na promoção da imagem, na geração de emprego e renda, o que a gente ganha com os nossos hotéis lotados, bares, restaurantes, as pessoas consumindo nossos produtos típicos, e o que a gente arrecada por conta disso, acaba que, no final do dia, um evento como esse se torna investimento”, acredita. “A Prefeitura acaba tendo uma receita maior do que a despesa”, avalia.

Segundo ele, o festival também cumpre o papel simbólico de encerramento de ciclo e renovação para a população. “A gente sabe o duro que a gente deu. O ano de 2025 foi difícil para todo mundo, tantas batalhas, tantos desafios, problemas enfrentados no Brasil. Então, é mais do que esperado, a gente até precisa um pouco disso”, destaca.

Para Bruno Reis, toda a movimentação no Virada Salvador coroa mais um ano de sucesso no turismo da capital baiana durante todo o ano de 2025. “Salvador bateu recorde histórico, com mais de 8 milhões de turistas ao longo do ano. A expectativa é chegar a 8,7 milhões até o dia 31, um crescimento de cerca de 6%, superando inclusive o período pré-pandemia”, destaca.

Segundo ele, o resultado é fruto da estratégia que envolve a promoção de grandes eventos, do turismo religioso, esportivo e de negócios, além dos investimentos na requalificação urbana, preservação do patrimônio histórico e abertura de novos equipamentos culturais.

O prefeito ressalta também a estrutura montada para os ambulantes, que trabalham sem pagar qualquer taxa e recebem apoio completo. Uma das novidades deste ano é que os comerciantes ganharam duas passagens por dia para usarem no transporte coletivo. Além disso, Bruno Reis também destacou o funcionamento do restaurante popular, que oferece refeições gratuitas, os espaços para banho, recarga de mercadorias e o novo sistema de cadastro único.

Segundo Bruno Reis, o cadastramento online resolveu antigos conflitos e passou a valer para festas como o Festival da Virada, grandes lavagens e para o próprio Carnaval. Outro destaque foi o programa Salvador Acolhe, que por mais um ano oferece um espaço seguro para cuidar dos filhos de ambulantes durante os cinco dias de evento na Boca do Rio, com atividades pedagógicas e lúdicas, além de alimentação e cuidados de saúde.

Ao comparar Salvador com outras capitais, Bruno Reis afirmou que o Festival da Virada se tornou uma referência.

Sucesso de público

Com uma média de público acima de 170 mil pessoas por dia, chegando a um pico de 200 mil na última segunda-feira, o festival é considerado um sucesso de público. O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, comemora o resultado e destaca os atrativos da edição deste ano. “A gente já esperava. O Festival está cada vez mais atrativo, com uma infraestrutura ainda mais confortável”, diz. “Posso destacar a diversidade da Vila Gastronômica que foi totalmente estruturada, a instalação da arquibancada próxima à Vila, que facilita o pessoal descansar um pouco e ainda ter um lugar sentado para lanchar”, ressalta.

O impacto também se reflete no turismo. Entre os dias 27 e 29 de dezembro, Salvador recebeu 119.763 turistas, que injetaram R$ 130,8 milhões na economia local, segundo dados do Observatório do Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A taxa média de ocupação hoteleira chegou a 80%, impulsionada pela programação do festival e pelos atrativos da capital baiana.

A gestora pontua ainda a alta procura por hospedagens alternativas. “Existe um novo perfil de turista que não procura hotéis e opta por AirBnB, ou outro tipo de hospedagem alternativa, além das casas de parentes. Tenho transitado por Salvador e vejo o alto fluxo de turistas, sobretudo no centro da cidade. A nossa ideia é consolidar ainda mais para que eles voltem para nossa terra”, completou.