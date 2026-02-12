Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

IR 2026 Offshores: veja como declarar valores em cartões como Wise, Nomad e em ETFs

Nova regra extingue a isenção de R$ 35 mil mensais e unifica a tributação para quem investe no exterior, saiba como evitar a malha fina.

  • M

  • Maiara Baloni

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17:00

TAXAÇÃO OFFSHORES
OFFSHORES Crédito: REPRODUÇÃO

Lei nº 14.754/2023 mudou drasticamente o jogo para os brasileiros que investem fora do país. Para o IRPF 2026 (ano-base 2025), o cerco da Receita Federal se fechou: agora vigora a alíquota única de 15% sobre rendimentos de offshores, ações, ETFs e até depósitos remunerados.

OFFSHORES

OFFSHORES por REPRODUÇÃO
OFFSHORES por REPRODUÇÃO
OFFSHORES por REPRODUÇÃO
1 de 3
OFFSHORES por REPRODUÇÃO

A grande mudança é o fim da necessidade do GCAP mensal. Toda a apuração foi transferida para a Declaração de Ajuste Anual, mas o rigor no cruzamento de dados via e-CAC exige atenção redobrada de quem utiliza plataformas como Nomad, Avenue e Wise.

Leia mais

Imagem - "Taxação dos Super-Ricos": Governo estima arrecadar R$ 20 bi com novas regras para Fundos Exclusivos e Offshores

"Taxação dos Super-Ricos": Governo estima arrecadar R$ 20 bi com novas regras para Fundos Exclusivos e Offshores

Imagem - Lula sanciona com veto lei que tributa offshores e super-ricos

Lula sanciona com veto lei que tributa offshores e super-ricos

Taxação de fundos exclusivos e offshore acelera decisões de saída do país

O fim do "Mito dos R$ 35 mil" nas vendas globais

Por muito tempo, acreditou-se na isenção de R$ 35 mil para a venda de qualquer ativo no exterior. Com a nova legislação, esse benefício foi extinto.

Agora, qualquer rendimento percebido, dividendos, juros ou ganho de capital, sofre a incidência direta de 15%. A Receita Federal rastreia o lucro independentemente do volume da operação, o que exige um controle rigoroso do preço médio e das datas de liquidação para não gerar pendências no CPF.

O que muda na prática: As 5 regras de ouro

Para não ser pego pelo sistema de inteligência da Receita, o investidor deve dominar estes pilares:

  1. Tributação Linear: 15% anual sobre aplicações (ações, Bonds, REITs e ETFs).
  2. Variação Cambial: o ganho com a alta do dólar é tributado no momento da venda do ativo.
  3. Compensação (Netting): prejuízos no exterior podem abater ganhos globais dentro do mesmo ano.
  4. Isenção em Espécie: o tratamento simplificado para moeda física vale apenas para valores de até US$ 5 mil.
  5. Contas Banking: saldos parados em contas que não rendem juros (como o saldo básico da Wise ou Nomad) seguem com a variação cambial isenta.

Passo a passo: onde declarar no Programa IRPF 2026

A organização das fichas é o que separa o investidor tranquilo daquele que cai na malha fina. Veja a estrutura:

Bens e Direitos (Ficha 06, Código 62):

  • Informe o saldo em 31/12/2025. É obrigatório utilizar a cotação PTAX de compra do Banco Central desta data.

Aplicações (Ficha 04, Grupo 03):

  •  Local para declarar ações e ETFs pelo custo de aquisição, discriminando o país e a corretora.

Rendimentos:

  • Lucros e dividendos devem ser transportados para as fichas de rendimentos tributáveis, conforme o relatório da sua corretora.

Exemplo Prático: Se você comprou US$ 10 mil em ações com o dólar a R$ 5,00 e vendeu em 2025 com a moeda a R$ 5,50, o seu ganho cambial de R$ 27,5 mil será tributado em 15%, gerando um imposto de R$ 4.125.

Radar da Malha Fina: evite multas de 150%

A Receita Federal utiliza supercomputadores para cruzar seus dados em tempo real com as informações enviadas pelas corretoras (Nomad e Avenue são obrigadas a reportar). Se o fisco identificar omissões, a multa de ofício padrão é de 75% sobre o imposto devido.

No entanto, em casos onde o governo comprova fraude ou sonegação intencional, a penalidade sobe para 100% (teto definido pelo STF em 2024), podendo chegar a 150% exclusivamente em situações de reincidência. A única forma de evitar essas sanções é através da declaração retificadora, enviada antes de qualquer intimação oficial do órgão.

Disclaimer: As informações acima possuem caráter meramente informativo e baseiam-se na Lei 14.754/2023 e nas diretrizes da Receita Federal para 2026. A legislação pode sofrer alterações. Recomendamos a consulta a um contador especializado.

Tags:

Isenção Offshore

Mais recentes

Imagem - T-Rex e Harpia: os 'cérebros' da Receita Federal que tornam atraso no IR 2026 um erro fatal

T-Rex e Harpia: os 'cérebros' da Receita Federal que tornam atraso no IR 2026 um erro fatal
Imagem - MEI no Imposto de Renda 2026: saiba se você é obrigado a declarar e veja como fazer o cálculo

MEI no Imposto de Renda 2026: saiba se você é obrigado a declarar e veja como fazer o cálculo
Imagem - Isenção do IR até R$ 5 mil em 2026: calendário, economia e alerta do TCU

Isenção do IR até R$ 5 mil em 2026: calendário, economia e alerta do TCU

MAIS LIDAS

Imagem - Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara
01

Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara

Imagem - Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo
02

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo

Imagem - O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)
03

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona