Isenção do IR até R$ 5 mil em 2026: calendário, economia e alerta do TCU

Nova Lei nº 15.270 e a MP 1.294 alteram as regras do Imposto de Renda; benefício será aplicado de forma gradual para garantir o equilíbrio das contas públicas.

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10:21

Isenção começa a valer a partir de maio deste ano Crédito: Reprodução

A espera acabou para milhões de trabalhadores brasileiros. A Lei nº 15.270/2025 oficializa a ampliação da isenção do Imposto de Renda (IRPF) para quem ganha até R$ 5.000. A medida deve beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas e injetar R$ 120 bilhões na economia nos próximos dois anos.



No entanto, para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o governo não aplicará o novo teto de uma só vez. Conforme a estratégia estabelecida pela MP nº 1.294/2025, a implementação será gradual, permitindo que o orçamento da União se ajuste às novas regras de arrecadação.



Como funcionará a transição para a nova isenção?

O governo federal planeja elevar o teto de isenção em etapas ao longo de 2026, culminando no limite de R$ 5.000. Este modelo escalonado permite que o Ministério da Fazenda monitore o impacto nas contas públicas antes de liberar o benefício total.

Além da isenção completa, o novo texto legal prevê um mecanismo de "desconto progressivo" para quem ganha até R$ 7.350. O objetivo é suavizar a transição entre as faixas da tabela, conforme as orientações da Receita Federal para 2026. Com a medida plenamente aplicada, a economia média para o trabalhador que deixa de pagar o imposto pode chegar a R$ 500 por mês.



Impacto no bolso: quem mais se beneficia?

Segundo projeções da FGV IBRE e do Sindifisco Nacional mostram que categorias com rendimentos médios terão um aumento real no rendimento líquido:

Motoristas de Aplicativo e Autônomos: A maioria passará a ser isenta, com impacto direto no custo de vida.



Professores e Técnicos de Enfermagem: Categorias com salários próximos ao novo teto terão o reforço dos valores que antes ficavam retidos na fonte.

Aposentados do INSS: A medida deve zerar o imposto para a maior parte dos beneficiários da Previdência Social.

Contas Públicas e a Vigilância do TCU

O Tribunal de Contas da União (TCU) monitora de perto essa "renúncia fiscal", que representa o dinheiro que o governo deixa de arrecadar. Para compensar o impacto nas contas, a MP 1.294/2025 aposta na taxação de 10% sobre dividendos elevados e no fim de subsídios fiscais para grandes empresas.

O que você precisa saber agora

Quem ganha R$ 5.100 terá algum benefício? Sim. Mesmo não sendo totalmente isento, quem ganha até R$ 7.350 terá um desconto progressivo, o que reduz o valor final do imposto a pagar em comparação à tabela anterior.

O bônus de PLR ou 13º salário entra no cálculo da isenção? A isenção foca na renda mensal. Ganhos extras seguem regras específicas de tributação na fonte, mas a nova faixa de isenção mensal acaba reduzindo a base de cálculo no ajuste anual.