Embracon anuncia vagas para a área comercial no Nordeste

Oportunidades para Pessoa Vendedora de Consórcio nos estados da Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte e Pernambuco

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16:41

A Embracon está com vagas abertas para Pessoa Vendedora de Consórcio em unidades da região Nordeste, ampliando as oportunidades na área comercial e reforçando sua atuação regional. As vagas estão disponíveis nas cidades de Aracaju, Mossoró, Caruaru e Salvador.

Com mais de três décadas de atuação, a Embracon é referência no setor de consórcios no Brasil, com presença nacional e reconhecimento como um ambiente que incentiva o desenvolvimento profissional e valoriza a diversidade. A empresa também está há 17 anos consecutivos entre as Melhores Empresas para Trabalhar, segundo o ranking do Great Place to Work (GPTW), reafirmando seu cuidado com as pessoas e a valorização do ambiente interno.

A função envolve prospecção de clientes, vendas alinhadas às necessidades do consumidor, gestão da carteira, acompanhamento de indicadores e foco na satisfação do cliente. Para participar do processo seletivo, é necessário ensino médio completo, experiência com vendas e boa comunicação.

A empresa oferece benefícios atrativos como assistência médica, odontológica e psicológica, vale-alimentação ou refeição, previdência privada, PPR, programas de qualidade de vida e ações voltadas à inclusão e acesso à Universidade Corporativa Embracon (UCE).

As inscrições podem ser realizadas neste link.

Sobre a Embracon

A Embracon está há mais de 35 anos no mercado de consórcios e já entregou mais de meio milhão de bens. A empresa é autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e associada à ABAC (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios). A empresa possui cerca de 90 filiais próprias, 50 franquias e 1.000 parceiros de negócios, considerando, varejistas, institucionais, montadoras, cooperativas de crédito, bancos, empresas de máquinas agrícolas e mais de 3 mil colaboradores celetistas.