Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Embracon anuncia vagas para a área comercial no Nordeste

Oportunidades para Pessoa Vendedora de Consórcio nos estados da Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte e Pernambuco

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16:41

A função envolve prospecção de clientes, vendas alinhadas às necessidades do consumidor, gestão da carteira, acompanhamento de indicadores e foco na satisfação do cliente
A função envolve prospecção de clientes, vendas alinhadas às necessidades do consumidor, gestão da carteira, acompanhamento de indicadores e foco na satisfação do cliente Crédito: Shutterstock

A Embracon está com vagas abertas para Pessoa Vendedora de Consórcio em unidades da região Nordeste, ampliando as oportunidades na área comercial e reforçando sua atuação regional. As vagas estão disponíveis nas cidades de Aracaju, Mossoró, Caruaru e Salvador.

Com mais de três décadas de atuação, a Embracon é referência no setor de consórcios no Brasil, com presença nacional e reconhecimento como um ambiente que incentiva o desenvolvimento profissional e valoriza a diversidade. A empresa também está há 17 anos consecutivos entre as Melhores Empresas para Trabalhar, segundo o ranking do Great Place to Work (GPTW), reafirmando seu cuidado com as pessoas e a valorização do ambiente interno.

A função envolve prospecção de clientes, vendas alinhadas às necessidades do consumidor, gestão da carteira, acompanhamento de indicadores e foco na satisfação do cliente. Para participar do processo seletivo, é necessário ensino médio completo, experiência com vendas e boa comunicação.

A empresa oferece benefícios atrativos como assistência médica, odontológica e psicológica, vale-alimentação ou refeição, previdência privada, PPR, programas de qualidade de vida e ações voltadas à inclusão e acesso à Universidade Corporativa Embracon (UCE).

As inscrições podem ser realizadas neste link.

Sobre a Embracon

A Embracon está há mais de 35 anos no mercado de consórcios e já entregou mais de meio milhão de bens. A empresa é autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e associada à ABAC (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios). A empresa possui cerca de 90 filiais próprias, 50 franquias e 1.000 parceiros de negócios, considerando, varejistas, institucionais, montadoras, cooperativas de crédito, bancos, empresas de máquinas agrícolas e mais de 3 mil colaboradores celetistas.

Com assessoria

Tags:

Empregos

Mais recentes

Imagem - Plataforma oferece curso online e gratuito de Libras com foco em inclusão social

Plataforma oferece curso online e gratuito de Libras com foco em inclusão social
Imagem - LEROY MERLIN amplia inscrições para Programa de Trainee 2026

LEROY MERLIN amplia inscrições para Programa de Trainee 2026
Imagem - Ecoari leva tecnologia, ecopontos e gestão de resíduos ao circuito Barra-Ondina

Ecoari leva tecnologia, ecopontos e gestão de resíduos ao circuito Barra-Ondina

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos