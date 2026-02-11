Acesse sua conta
LEROY MERLIN amplia inscrições para Programa de Trainee 2026

As oportunidades são para recém-formados em áreas estratégicas; inscrições agora vão até 25 de fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16:17

A ação tem como objetivo desenvolver futuros líderes para as lojas da rede no Brasil, em um ambiente que combina autonomia, desafios e aprendizado
A ação tem como objetivo desenvolver futuros líderes para as lojas da rede no Brasil, em um ambiente que combina autonomia, desafios e aprendizado Crédito: Shutterstock

A LEROY MERLIN está com inscrições abertas para a 17ª edição do Programa de Trainee 2026. O programa conta com vagas para áreas estratégicas da companhia e as inscrições foram estendidas até o dia 25 de fevereiro.

Para o programa de Trainee podem se candidatar profissionais formados entre dezembro de 2019 e dezembro de 2025. Nesta edição, os escolhidos atuarão em áreas estratégicas da companhia, incluindo Comercial, Relacionamento com o Cliente, Performance Financeira e Supply Chain. A ação tem como objetivo desenvolver futuros líderes para as lojas da rede no Brasil, em um ambiente que combina autonomia, desafios e aprendizado.

Os selecionados precisam ter disponibilidade para atuar em escala, finais de semana e feriados, além de possibilidade de mudança de estado. Entre os benefícios oferecidos estão salário de R$ 6.500 mil, assistência médica e odontológica, restaurante no local ou vale-refeição, convênio farmácia, seguro de vida, estacionamento gratuito, desconto em produtos da marca, cesta alimentação, kit escolar para filhos e acesso ao Wellhub (antigo Gympass). Após o término do programa, há possibilidade de efetivação em posições de liderança, mediante desempenho e interesse.

As inscrições devem ser realizadas pelo Link.

Michelle Dapper, diretora de RH da empresa, destaca que investir em novos talentos é essencial para o futuro da LEROY MERLIN e para a sustentabilidade do negócio. "Nossos programas de Trainee e Estágio são portas de entrada estratégicas para jovens que desejam fazer a diferença, inovar e crescer em uma empresa que valoriza o desenvolvimento profissional e pessoal. Estamos ansiosos para receber e capacitar a próxima geração de líderes e especialistas para o lar".

Com assessoria

