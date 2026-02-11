ECONOMIA CIRCULAR

Ecoari leva tecnologia, ecopontos e gestão de resíduos ao circuito Barra-Ondina

Com reciclômetro em tempo real e parcerias com grandes marcas, startup baiana aposta em economia circular e transparência ambiental nos camarotes da folia

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15:56

Ecoari instala ecopontos e reciclômetro no Carnaval de Salvador e reforça reciclagem no circuito Barra-Ondina Crédito: Divulgação

A Ecoari, startup baiana especializada em tecnologia aplicada à reciclagem, marca presença no Carnaval de Salvador com a instalação de sete ecopontos distribuídos em camarotes e espaços exclusivos, pontos estratégicos do circuito Barra-Ondina. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a gestão responsável de resíduos em grandes eventos e com o estímulo à economia circular durante uma das maiores celebrações populares do mundo.

No circuito, a Ecoari estará com um ecoponto no Camarote Viva Bahia, localizado no Edifício Oceania, e outros quatro no espaço Bradesco Pier, todos voltados à coleta seletiva de resíduos recicláveis. Já no Camarote Salvador, onde a startup já atuou em 2025, a participação será ampliada: além de dois ecopontos, a empresa será responsável pela gestão dos resíduos do espaço, com a instalação de dois Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e pela gestão e transparência dos dados gerados durante a operação.

Um dos destaques da ação no Camarote Salvador é a implantação de um “reciclômetro”, ferramenta que exibirá em tempo real a quantidade de resíduos recicláveis corretamente destinados às cooperativas, promovendo transparência e conscientização ambiental entre o público. “Quando as pessoas entendem o destino correto dos resíduos e conseguem acompanhar esse impacto em tempo real, a reciclagem deixa de ser obrigação e passa a ser participação ativa. É isso que buscamos provocar no Carnaval”, destaca Isadora Alencar, CEO da Ecoari.

Criada em 2024, em Salvador, a Ecoari já está presente em cinco cidades brasileiras, com maior concentração de operações na Bahia. Atualmente, a startup conta com cerca de 30 PEVs instalados em supermercados, shoppings, espaços públicos e escolas, ampliando o acesso da população à reciclagem de forma prática e incentivada.

O principal diferencial da empresa está no uso da tecnologia como ferramenta de engajamento. Por meio de um aplicativo, os usuários localizam os PEVs mais próximos, registram a entrega dos resíduos e acumulam pontos, que podem ser convertidos em benefícios como prêmios, descontos ou transferências via PIX.

O crescimento da Ecoari ao longo de 2025 foi impulsionado por parcerias com marcas e instituições como Recicla Solar Coca-Cola, Braskem, Neoenergia, Solvi e CVR Costa do Cacau. As colaborações viabilizaram ações em diferentes territórios e fortaleceram os mecanismos de engajamento e recompensas, consolidando a startup como uma das iniciativas mais inovadoras do ecossistema de reciclagem no estado.