INOVAÇÃO

Empresa de energia é finalista em prêmio de TI e acelera estratégia de IA

Plataforma própria permite imersão para colaboradores no universo da inteligência artificial

Donaldson Gomes

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 14:40

Empresa investe no letramento digital de seus colaboradores Crédito: Divulgação

A inteligência artificial deixou de ser uma tendência para se consolidar como um instrumento estratégico para organizações no mundo inteiro. Hoje, 72% das empresas já utilizam IA em ao menos uma função de negócio, e 65% delas relatam uso regular de IA generativa em suas operações, segundo a pesquisa The State of AI in Early 2024: Gen AI Adoption Spikes and Starts to Generate Value, da McKinsey & Company. Nesse cenário de rápida adoção tecnológica e geração de valor, a Acelen, empresa de energia do Mubadala Capital, reafirma seu protagonismo ao ser anunciada como uma das finalistas do prêmio "As 100+ Inovadoras no uso de TI 2025", realizado pelo IT Fórum.

O reconhecimento celebra iniciativas que evidenciam o papel central da tecnologia na inovação brasileira. Outras grandes empresas de diversos setores estão concorrendo. O resultado será conhecido no dia 26 de março. A escolha da companhia como finalista reflete sua visão de liderar a transição energética tendo a tecnologia como aliada central. Desde que chegou à Bahia, há quatro anos, e assumiu a gestão da Refinaria de Mataripe, seu primeiro ativo, a Acelen investiu R$ 3 bilhões em modernização e implementação de soluções tecnológicas, incluindo o CIM (Centro Integrado de Manutenção), um hub que otimiza processos, captura economias operacionais e fortalece a competitividade da unidade.

Em paralelo, a Acelen avança na frente de combustíveis renováveis, com investimentos iniciais de US$ 3 bilhões para produzir combustíveis sustentáveis (SAF e HVO) a partir da macaúba, reforçando o uso da inovação para acelerar soluções de baixo carbono.

Acelen GPT

Como pilar fundamental dessa aceleração digital, a companhia consolidou o AcelenGPT, uma plataforma proprietária de inteligência artificial generativa desenvolvida internamente para operar sob os mais rigorosos padrões de segurança da informação. A solução funciona em um ambiente isolado e homologado, garantindo que os dados corporativos não sejam utilizados para treinar modelos públicos.

A plataforma democratiza o acesso à tecnologia de ponta ao integrar, em uma única interface, os melhores modelos de linguagem do mercado, como GPT-5.2, Gemini 3, Claude e Deepseek. A adesão interna tem sido exponencial: a base de uso saltou de 8 mil tokens consumidos em março para mais de 933 mil tokens em dezembro de 2025, com mais de 900 colaboradores utilizando a ferramenta diariamente. Atualmente, a plataforma já conta com 25 assistentes de IA especializados em áreas críticas como operação, manutenção, engenharia e planejamento.

Cultura digital

Para a Acelen, tão importante quanto criar ferramentas para democratizar o uso da IA é promover a ampliação do conhecimento e o letramento digital das equipes. Nesse contexto, a empresa realizou, nesta semana, a AI Week, com o objetivo de capacitar e treinar os funcionários, apresentar casos reais e acelerar a adoção e identificação de casos de uso.

A jornada de imersão teve cinco frentes estratégicas: a Educacional focou em fundamentos, prompting e ética; a Prática, contou com sessões hands-on para automação e criação de assistentes; a Inspiracional discutiu tendências e o futuro do trabalho com especialistas. O ciclo se completou com a frente que trouxe cases de uso nos ambientes da companhia e chegou a final com um Hackathon para consolidação e execução prática de novas soluções.

“A inteligência artificial generativa é um divisor de águas tanto no ambiente corporativo quanto nas operações industriais. A transição energética passa por eficiência e modelos de negócio com baixo teor de carbono. Nesse sentido, a tecnologia, a IA Generativa e o AcelenGPT vêm para somar, potencializando produtividade e eficiência em nossos processos e tomadas de decisão”, afirma Pedro Estrela, vice-presidente de Tecnologia, Planejamento Estratégico e Competitividade da Acelen.