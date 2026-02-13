VIOLÊNCIA NA FOLIA

Baleado no circuito Campo Grande: atirador disparou 4 vezes contra multidão em meio a briga

Testemunhas dizem os disparos aconteceram durante a passagem de Xanddy Harmonia: "Ninguém sabe como a porrada começou"

Bruno Wendel

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:44

Local onde aconteceu o crime Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

O atirador que deixou pelo menos uma pessoa ferida no primeiro dia do Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira (12), no circuito Campo Grande, disparou quatro vezes contra a multidão. “Ele queria acertar o rapaz com quem brigava, mas errou”, contou um ambulante que presenciou a situação, iniciada após uma briga generalizada.

Segundo o grupo de trabalhadores, era por volta das 21h quando a confusão começou, durante a passagem do trio pipoca puxado pelo cantor Xanddy Harmonia, entre o Forte de São Pedro e o início da Avenida Sete. “Ninguém sabe como a porrada começou, mas dava para ver que eram cinco contra um”, detalhou o ambulante.

De acordo com ele, o homem que atirou fazia parte do grupo que agredia outro rapaz. “Ele sacou a arma e começou a atirar. A multidão se abriu e foi uma correria”, relatou. Questionado se sabiam quem havia sido atingido, outro vendedor de cerveja afirmou: “O cara que apanhou não foi baleado. Ele saiu só com a boca machucada, estava andando normalmente e foi levado por um grupo de mulheres”, disse a fonte.

Ainda segundo os trabalhadores, o atirador aparentava ser jovem. “Ele devia ter uns 19 anos, no máximo”, acrescentou.

A Polícia Civil da Bahia informou que a vítima foi atingida na perna. Ela foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Geral do Estado.