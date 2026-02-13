Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Baleado no circuito Campo Grande: atirador disparou 4 vezes contra multidão em meio a briga

Testemunhas dizem os disparos aconteceram durante a passagem de Xanddy Harmonia: "Ninguém sabe como a porrada começou"

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:44

Local onde aconteceu o crime
Local onde aconteceu o crime Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

O atirador que deixou pelo menos uma pessoa ferida no primeiro dia do Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira (12), no circuito Campo Grande, disparou quatro vezes contra a multidão. “Ele queria acertar o rapaz com quem brigava, mas errou”, contou um ambulante que presenciou a situação, iniciada após uma briga generalizada.

Segundo o grupo de trabalhadores, era por volta das 21h quando a confusão começou, durante a passagem do trio pipoca puxado pelo cantor Xanddy Harmonia, entre o Forte de São Pedro e o início da Avenida Sete. “Ninguém sabe como a porrada começou, mas dava para ver que eram cinco contra um”, detalhou o ambulante.

Rua onde aconteceu o crime

Movimentação no dia seguinte ao crime por Bruno Wendel/CORREIO
Movimentação no dia seguinte ao crime por Bruno Wendel/CORREIO
PM no local do crime por Bruno Wendel/CORREIO
PM no local do crime por Bruno Wendel/CORREIO
1 de 4
Movimentação no dia seguinte ao crime por Bruno Wendel/CORREIO

De acordo com ele, o homem que atirou fazia parte do grupo que agredia outro rapaz. “Ele sacou a arma e começou a atirar. A multidão se abriu e foi uma correria”, relatou. Questionado se sabiam quem havia sido atingido, outro vendedor de cerveja afirmou: “O cara que apanhou não foi baleado. Ele saiu só com a boca machucada, estava andando normalmente e foi levado por um grupo de mulheres”, disse a fonte.

Ainda segundo os trabalhadores, o atirador aparentava ser jovem. “Ele devia ter uns 19 anos, no máximo”, acrescentou.

A Polícia Civil da Bahia informou que a vítima foi atingida na perna. Ela foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Geral do Estado.

Ainda conforme a Polícia Civil da Bahia, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso como tentativa de homicídio. Já a Polícia Militar da Bahia afirmou que, “de acordo com informações preliminares, a vítima foi alvejada nas imediações da própria residência”.

Mais recentes

Imagem - Carnaval começa com público recorde no Centro e 1,25 milhão de foliões nos circuitos oficiais

Carnaval começa com público recorde no Centro e 1,25 milhão de foliões nos circuitos oficiais
Imagem - Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador

Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador
Imagem - Paolla Oliveira, Marina Ruy Barbosa e mais: os famosos no primeiro dia do Carnaval de Salvador

Paolla Oliveira, Marina Ruy Barbosa e mais: os famosos no primeiro dia do Carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)
01

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
02

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador
03

Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa nos principais circuitos nesta sexta (13)
04

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa nos principais circuitos nesta sexta (13)