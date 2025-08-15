Concursos públicos de prefeituras têm mais de mil vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 12:19
Diversos concursos públicos têm edital publicado e inscrições abertas para os níveis médio, técnico e superior em todo o país. O CORREIO selecionou certames em oito estados da federação que oferecem 1.232 vagas com salários de até R$ 21,6 mil.
Entre os concursos selecionados, a remuneração inicial mais alta é de R$ 21.811,98 e será destinada para as duas vagas de médico com ênfase em saúde mental na Prefeitura de Rio Sul, no estado de Santa Catarina. Confira as vagas abaixo:
Prefeitura de Rio Sul (SC)
A Prefeitura de Rio do Sul abriu as inscrições para o concurso público que visa preencher mais de 100 vagas de ensino fundamental, médio e superior. A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade: R$ 50 para fundamental; R$ 80 para médio; R$ 120 para superior. O prazo é até 20h do dia 15 de setembro.
Confira cargos do concurso da prefeitura de Rio do Sul
Prefeitura de Mauá da Serra (PR)
Uma nova oportunidade de ter estabilidade na carreira foi aberta na Prefeitura de Mauá da Serra, no Paraná, que publicou o edital do concurso público para trabalhar na gestão. Ao todo, estão disponíveis 67 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, com salários iniciais que chegam até R$ 12 mil.
Salários e jornada de trabalho foi detalhada
Prefeitura de Congo (PB)
O concurso da Prefeitura de Congo, no interior da Paraíba, teve edital publicado com 32 vagas e remuneração inicial que chega a R$ 12.000,00. As vagas são destinadas para diferentes níveis de escolaridade, com cargos que requisitam formações no ensino médio e superior, além de cursos técnicos.
Salários foram divulgados em edital
Prefeitura de Castelo (ES)
A Prefeitura de Castelo, no Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 178 vagas em diferentes áreas, além de formar cadastro de reserva. As vagas abrangem os níveis fundamental (completo e incompleto), médio, técnico e superior. As inscrições estão abertas até o dia 25 de agosto. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 11,9 mil.
Veja vagas e salários disponíveis
Prefeitura de Uberlândia (MG)
A Prefeitura de Uberlândia, em Minas Gerais, abriu um concurso público com 172 vagas e salários de R$ 9,8 mil. As inscrições vão até o dia 15 de setembro e devem ser feitas pelo site do Instituto Consulplan, banca organizadora do evento. Há vagas para todos os níveis de escolaridade.
Detalhes das vagas de concurso da Prefeitura de Uberlândia
Prefeitura de Itatinga (SP)
A Prefeitura de Itatinga (SP) abre nesta quarta-feira (13), às 9h, as inscrições para concurso público com 12 vagas, além de cadastro reserva, com salários que chegam a R$ 9.354,17. O certame conta com vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site OM Concursos até 03 de setembro de 2025, até 23h59. A taxa de inscrição varia entre R$ 9,00 e R$ 22,00, dependendo do cargo.
Concurso da Prefeitura de Itatinga
Prefeitura de Boa Vista (RR)
Os concurseiros de plantão vão ter mais uma oportunidade de conseguir o cargo dos sonhos nos próximos meses por conta do concurso público da Prefeitura de Boa Vista, em Roraima. A gestão municipal divulgou o edital do certame com 672 vagas imediatas e remunerações iniciais que chegam até R$ 7,5 mil por 30 horas semanais de trabalho.
Detalhes das vagas foram divulgados em edital
Prefeitura de São Sebastião do Passé (BA)
Um novo concurso público destinado ao preenchimento de 11 vagas imediatas e à formação de cadastro de reserva na Prefeitura de São Sebastião do Passé foi aberto na última segunda-feira (11). As oportunidades abrangem cargos de nível médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00.
Edital de concurso público para a Prefeitura de São Sebastião do Passé