Concurso 316: confira o resultado da +Milionária de hoje (1º de janeiro de 2026)

Sorteio foi realizado na manhã desta quinta-feira, no Espaço da Sorte, em São Paulo; prêmio é de R$ 15 milhões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 10:17

+Milionária
+Milionária Crédito: Shutterstock

O concurso nº 316 da +Milionária foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º de janeiro de 2026), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal do jogo está estimado em R$ 15 milhões.

As seis dezenas sorteadas foram: 18, 10, 11, 36, 12 e 48. Já os dois trevos sorteados foram: 4 e 3.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Como resgatar o prêmio? 

Os prêmios de até R$ 2.112 podem ser retirados diretamente nas casas lotéricas. Valores superiores devem ser resgatados em agências da Caixa.

Para quantias a partir de R$ 10 mil, o pagamento ocorre no prazo mínimo de dois dias úteis. O ganhador tem até 90 dias corridos para retirar o prêmio. Após esse período, o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Como jogar na +Milionária

A +Milionária é realizada com dois globos. No primeiro, são sorteadas seis dezenas entre os números de 1 a 50. No segundo, são sorteados dois números, chamados de trevos, entre 1 e 6.

Para apostar, o jogador deve escolher de seis a 12 números no primeiro quadro e de dois a seis trevos no segundo. O prêmio principal é destinado a quem acertar as seis dezenas e os dois trevos.

Além da faixa principal, a +Milionária conta com outras nove faixas de premiação, que contemplam combinações com menor número de acertos de dezenas e trevos.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

