Concurso 316: confira o resultado da +Milionária de hoje (1º de janeiro de 2026)

Sorteio foi realizado na manhã desta quinta-feira, no Espaço da Sorte, em São Paulo; prêmio é de R$ 15 milhões

Esther Morais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 10:17

+Milionária Crédito: Shutterstock

O concurso nº 316 da +Milionária foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º de janeiro de 2026), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal do jogo está estimado em R$ 15 milhões.

As seis dezenas sorteadas foram: 18, 10, 11, 36, 12 e 48. Já os dois trevos sorteados foram: 4 e 3.

Como resgatar o prêmio?

Os prêmios de até R$ 2.112 podem ser retirados diretamente nas casas lotéricas. Valores superiores devem ser resgatados em agências da Caixa.

Para quantias a partir de R$ 10 mil, o pagamento ocorre no prazo mínimo de dois dias úteis. O ganhador tem até 90 dias corridos para retirar o prêmio. Após esse período, o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Como jogar na +Milionária

A +Milionária é realizada com dois globos. No primeiro, são sorteadas seis dezenas entre os números de 1 a 50. No segundo, são sorteados dois números, chamados de trevos, entre 1 e 6.

Para apostar, o jogador deve escolher de seis a 12 números no primeiro quadro e de dois a seis trevos no segundo. O prêmio principal é destinado a quem acertar as seis dezenas e os dois trevos.

Além da faixa principal, a +Milionária conta com outras nove faixas de premiação, que contemplam combinações com menor número de acertos de dezenas e trevos.