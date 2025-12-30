Acesse sua conta
Jogador mais velho do mundo segue em atividade aos 58 anos e chega à 41ª temporada da carreira

Conhecido como “King Kazu”, japonês Kazuyoshi Miura defenderá o Fukushima United em 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 18:14

Kazu Miura
Kazu Miura Crédito: Divulgação

Aos 58 anos, Kazuyoshi Miura segue desafiando o tempo e ampliando um recorde que já lhe pertence há anos. Conhecido como “King Kazu”, o atacante japonês foi anunciado pelo Fukushima United para a temporada de 2026 e disputará, assim, a 41ª temporada da carreira profissional, consolidando-se como o jogador mais velho em atividade no futebol mundial.

Miura defenderá o clube da J-League 3, a terceira divisão do Japão, por empréstimo do Yokohama FC, equipe à qual está vinculado desde 2005. Será a primeira experiência do veterano no terceiro escalão do futebol japonês e o 17º clube de uma trajetória que atravessa mais de quatro décadas. Mesmo às vésperas de completar 59 anos, em fevereiro, o atacante garante que a motivação permanece intacta. “Minha paixão pelo futebol nunca mudou, mesmo com o passar dos anos”, declarou.

A longevidade de Kazu impressiona não apenas pela idade, mas pela extensão geográfica e histórica de sua carreira. Revelado no Brasil, onde chegou ainda adolescente em 1982, ele passou pelas categorias de base do Juventus da Mooca antes de se profissionalizar pelo Santos. No país, também vestiu as camisas de Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jaú e Coritiba, tornando-se o primeiro jogador japonês a marcar um gol no futebol brasileiro.

Após deixar o Brasil, Miura construiu carreira internacional com passagens por clubes da Itália, Croácia, Austrália, Portugal e Japão. Atuou, entre outros, por Genoa, Dinamo Zagreb, Sydney FC e Oliveirense, além de uma longa história no futebol japonês. Pela seleção do Japão, disputou 89 partidas e marcou 55 gols, sendo até hoje o segundo maior artilheiro da equipe nacional. Em 1992, conquistou a Copa da Ásia e foi eleito o melhor jogador do continente.

Mesmo nos últimos anos, o veterano segue em atividade profissional. Em 2025, defendeu o Atlético Suzuka, e agora inicia um novo capítulo no Fukushima United, onde se apresentará para os treinamentos em janeiro. Em entrevistas recentes, Miura já afirmou que pretende jogar até os 60 anos — um objetivo que, a cada temporada, parece menos improvável.

