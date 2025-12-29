VALORES ASTRONÔMICOS

Apenas quatro clubes de futebol aparecem entre os 50 times mais valiosos do mundo; veja o ranking

Lista da Forbes aponta supremacia dos esportes americanos e presença restrita de clubes de futebol entre as instituições mais valiosas

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 20:21

Barcelona e Real Madrid estão entres os times de futebo mais valiosos do mundo Crédito: Shutterstock

Em um país onde o futebol domina paixões, audiências e conversas de bar, o imaginário popular costuma levar à crença de que as maiores instituições esportivas do mundo são as potências europeias do esporte. No entanto, o ranking mais recente da Forbes mostra que, no jogo do dinheiro, a lógica é outra.

A lista das 50 instituições esportivas mais valiosas do mundo em 2025 é amplamente dominada por franquias de esportes americanos — especialmente da NFL e da NBA — enquanto apenas quatro clubes de futebol aparecem entre os gigantes globais: Real Madrid, Manchester United, Barcelona e Liverpool.

De acordo com a Forbes, as 50 equipes mais valiosas do mundo somam, juntas, mais de US$ 353 bilhões, com média de US$ 7,1 bilhões por clube — uma alta de 22% em relação a 2024. A NFL é soberana no ranking, com 30 das 32 franquias entre as 50 primeiras, lideradas pelo Dallas Cowboys, avaliado em impressionantes US$ 13 bilhões. A NBA também se destaca, emplacando 12 equipes, impulsionadas por contratos bilionários de direitos de transmissão e crescimento agressivo de receitas.