Apenas quatro clubes de futebol aparecem entre os 50 times mais valiosos do mundo; veja o ranking

Lista da Forbes aponta supremacia dos esportes americanos e presença restrita de clubes de futebol entre as instituições mais valiosas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 20:21

Barcelona e Real Madrid estão entres os times de futebo mais valiosos do mundo
Barcelona e Real Madrid estão entres os times de futebo mais valiosos do mundo Crédito: Shutterstock

Em um país onde o futebol domina paixões, audiências e conversas de bar, o imaginário popular costuma levar à crença de que as maiores instituições esportivas do mundo são as potências europeias do esporte. No entanto, o ranking mais recente da Forbes mostra que, no jogo do dinheiro, a lógica é outra.

A lista das 50 instituições esportivas mais valiosas do mundo em 2025 é amplamente dominada por franquias de esportes americanos — especialmente da NFL e da NBA — enquanto apenas quatro clubes de futebol aparecem entre os gigantes globais: Real Madrid, Manchester United, Barcelona e Liverpool.

Lista dos clubes esportivos mais valiosos do mundo

1º — Dallas Cowboys (futebol americano) | US$ 13 bilhões por Divulgação
2º — Golden State Warriors (basquete) | US$ 11 bilhões por Divulgação
3º — Los Angeles Rams (futebol americano) | US$ 10,5 bilhões por Divulgação
4º — New York Giants (futebol americano) | US$ 10,1 bilhões por Divulgação
5º — Los Angeles Lakers (basquete) | US$ 10 bilhões por Divulgação
6º — New York Knicks (basquete) | US$ 9,75 bilhões por Divulgação
7º — New England Patriots (futebol americano) | US$ 9 bilhões por Divulgação
8º — San Francisco 49ers (futebol americano) | US$ 8,6 bilhões por Divulgação
9º — Philadelphia Eagles (futebol americano) | US$ 8,3 bilhões por Divulgação
10º — Chicago Bears (futebol americano) | US$ 8,2 bilhões por Divulgação
10º — New York Yankees (beisebol) | US$ 8,2 bilhões por Divulgação
12º — New York Jets (futebol americano) | US$ 8,1 bilhões por Divulgação
13º — Las Vegas Raiders (futebol americano) | US$ 7,7 bilhões por Divulgação
14º — Washington Commanders (futebol americano) | US$ 7,6 bilhões por Divulgação
15º — Los Angeles Clippers (basquete) | US$ 7,5 bilhões por Divulgação
15º — Miami Dolphins (futebol americano) | US$ 7,5 bilhões por Divulgação
17º — Houston Texans (futebol americano) | US$ 7,4 bilhões por Divulgação
18º — Denver Broncos (futebol americano) | US$ 6,8 bilhões por Divulgação
18º — Los Angeles Dodgers (beisebol) | US$ 6,8 bilhões por Divulgação
20º — Real Madrid (futebol) | US$ 6,75 bilhões por Divulgação
21º — Seattle Seahawks (futebol americano) | US$ 6,7 bilhões por Divulgação
21º — Boston Celtics (basquete) | US$ 6,7 bilhões por Divulgação
23º — Green Bay Packers (futebol americano) | US$ 6,65 bilhões por Divulgação
24º — Tampa Bay Buccaneers (futebol americano) | US$ 6,6 bilhões por Divulgação
24º — Manchester United (futebol) | US$ 6,6 bilhões por Divulgação
26º — Ferrari (Fórmula 1) | US$ 6,5 bilhões por Divulgação
26º — Pittsburgh Steelers (futebol americano) | US$ 6,5 bilhões por Divulgação
28º — Cleveland Browns (futebol americano) | US$ 6,4 bilhões por Divulgação
29º — Atlanta Falcons (futebol americano) | US$ 6,35 bilhões por Divulgação
30º — Tennessee Titans (futebol americano) | US$ 6,3 bilhões por Divulgação
31º — Minnesota Vikings (futebol americano) | US$ 6,25 bilhões por Divulgação
32º — Kansas City Chiefs (futebol americano) | US$ 6,2 bilhões por Divulgação
33º — Baltimore Ravens (futebol americano) | US$ 6,1 bilhões por Divulgação
34º — Chicago Bulls (basquete) | US$ 6 bilhões por Divulgação
34º — Mercedes (Fórmula 1) | US$ 6 bilhões por Divulgação
34º — Los Angeles Chargers (futebol americano) | US$ 6 bilhões por Divulgação
37º — Buffalo Bills (futebol americano) | US$ 5,95 bilhões por Divulgação
38º — Indianapolis Colts (futebol americano) | US$ 5,9 bilhões por Divulgação
38º — Houston Rockets (basquete) | US$ 5,9 bilhões por Divulgação
40º — Carolina Panthers (futebol americano) | US$ 5,7 bilhões por Divulgação
40º — Miami Heat (basquete) | US$ 5,7 bilhões por Divulgação
42º — Barcelona (futebol) | US$ 5,65 bilhões por Divulgação
43º — Jacksonville Jaguars (futebol americano) | US$ 5,6 bilhões por Divulgação
43º — Brooklyn Nets (basquete) | US$ 5,6 bilhões por Divulgação
45º — Arizona Cardinals (futebol americano) | US$ 5,5 bilhões por Divulgação
46º — Philadelphia 76ers (basquete) | US$ 5,45 bilhões por Divulgação
47º — Phoenix Suns (basquete) | US$ 5,425 bilhões por Divulgação
48º — Liverpool (futebol) | US$ 5,4 bilhões por Divulgação
48º — Toronto Raptors (basquete) | US$ 5,4 bilhões por Divulgação
48º — Detroit Lions (futebol americano) | US$ 5,4 bilhões por Divulgação
1º — Dallas Cowboys (futebol americano) | US$ 13 bilhões por Divulgação

De acordo com a Forbes, as 50 equipes mais valiosas do mundo somam, juntas, mais de US$ 353 bilhões, com média de US$ 7,1 bilhões por clube — uma alta de 22% em relação a 2024. A NFL é soberana no ranking, com 30 das 32 franquias entre as 50 primeiras, lideradas pelo Dallas Cowboys, avaliado em impressionantes US$ 13 bilhões. A NBA também se destaca, emplacando 12 equipes, impulsionadas por contratos bilionários de direitos de transmissão e crescimento agressivo de receitas.

O futebol europeu, por sua vez, perde espaço em meio à estagnação dos direitos de mídia, aumento de custos e endividamento crescente. Enquanto as franquias da NFL valorizaram, em média, 25% no último ano, os clubes europeus avançaram apenas 5%. Ainda assim, o Real Madrid segue como o clube de futebol mais valioso do planeta e o único capaz de, em algum momento recente, rivalizar economicamente com os gigantes do esporte americano — um reflexo claro de que, fora das quatro linhas, o jogo é cada vez mais financeiro.

