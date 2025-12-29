Apenas quatro clubes de futebol aparecem entre os 50 times mais valiosos do mundo; veja o ranking

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 20:21
Em um país onde o futebol domina paixões, audiências e conversas de bar, o imaginário popular costuma levar à crença de que as maiores instituições esportivas do mundo são as potências europeias do esporte. No entanto, o ranking mais recente da Forbes mostra que, no jogo do dinheiro, a lógica é outra.
A lista das 50 instituições esportivas mais valiosas do mundo em 2025 é amplamente dominada por franquias de esportes americanos — especialmente da NFL e da NBA — enquanto apenas quatro clubes de futebol aparecem entre os gigantes globais: Real Madrid, Manchester United, Barcelona e Liverpool.
Lista dos clubes esportivos mais valiosos do mundo
De acordo com a Forbes, as 50 equipes mais valiosas do mundo somam, juntas, mais de US$ 353 bilhões, com média de US$ 7,1 bilhões por clube — uma alta de 22% em relação a 2024. A NFL é soberana no ranking, com 30 das 32 franquias entre as 50 primeiras, lideradas pelo Dallas Cowboys, avaliado em impressionantes US$ 13 bilhões. A NBA também se destaca, emplacando 12 equipes, impulsionadas por contratos bilionários de direitos de transmissão e crescimento agressivo de receitas.
O futebol europeu, por sua vez, perde espaço em meio à estagnação dos direitos de mídia, aumento de custos e endividamento crescente. Enquanto as franquias da NFL valorizaram, em média, 25% no último ano, os clubes europeus avançaram apenas 5%. Ainda assim, o Real Madrid segue como o clube de futebol mais valioso do planeta e o único capaz de, em algum momento recente, rivalizar economicamente com os gigantes do esporte americano — um reflexo claro de que, fora das quatro linhas, o jogo é cada vez mais financeiro.