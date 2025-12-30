Prestes a completar 18 anos, Rayssa Leal já pode ser considerada uma lenda do skate

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:25
Prestes a completar 18 anos, no dia 4 de janeiro, Rayssa Leal já ocupa um espaço reservado a poucos no esporte: o de lenda. Não apenas pelos títulos acumulados ou pela regularidade impressionante em um cenário extremamente competitivo, mas pelo impacto que causou no skate mundial antes mesmo de atingir a maioridade. A maranhense não é mais promessa, revelação ou fenômeno momentâneo, mas já faz parte da história da modalidade.
Rayssa Leal celebrou formatura do Ensino Médio
Em menos de uma década competindo no mais alto nível, Rayssa redefiniu o que significa excelência no skate street feminino. Sua presença constante nos pódios, aliada a uma maturidade técnica incomum para a idade, transformou a “Fadinha” em referência global. Em qualquer campeonato que disputa, ela não entra apenas como favorita: entra como parâmetro. Atletas são comparadas a ela, notas são julgadas a partir do seu nível e finais passam, invariavelmente, por seu nome.
10 sonhos que Rayssa Leal já realizou
O ano de 2025 foi simbólico nesse processo de consolidação. Rayssa dominou o circuito internacional, conquistando títulos relevantes em diferentes palcos e encerrando a temporada com o tetracampeonato do Super Crown, no Ginásio do Ibirapuera, um dos templos do skate mundial. O feito não foi isolado, mas parte de uma sequência que incluiu vitórias no STU Pro Tour e em etapas da Street League Skateboarding, reforçando sua soberania em diferentes formatos e contextos.
Os números ajudam a dimensionar a grandeza, mas não a explicam por completo. São 27 títulos na carreira, dois campeonatos mundiais, dois X-Games e duas medalhas olímpicas antes dos 18 anos. Um currículo que muitos atletas históricos levaram décadas para construir — quando conseguiram. O futuro ainda reserva desafios e novos objetivos, como o sonho do ouro olímpico em Los Angeles, em 2028
Ao se aproximar da maioridade, Rayssa já ultrapassou o estágio de comparação com contemporâneas. Seu nome começa a ser colocado ao lado de figuras que moldaram o skate brasileiro, como Sandro Dias e Bob Burnquist, não por coincidência, mas por legado. Assim como eles, Rayssa não apenas venceu campeonatos: ela vem inflênciado muitos jovens, ampliou o alcance do esporte e ajudou a redefinir o que o skate representa no Brasil.