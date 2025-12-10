PATRIMÔNIO

Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios, Rayssa Leal amplia fortuna em 2025

Aos 17 anos, jovem de 17 anos fecha o ano com quase R$ 1 milhão em premiações

Carol Neves

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 08:31

Rayssa Leal Crédito: Reprodução I Instagram @rayssalealsk8

O ano de 2025 vem reforçando o que já parecia incontestável em 2024: Rayssa Leal continua entre os maiores nomes do skate mundial - e esse protagonismo tem se refletido diretamente em sua conta bancária. Segundo o Purepeople, somente com resultados esportivos registrados neste ano, a maranhense somou aproximadamente R$ 924 mil em premiações.

A vitória mais recente aconteceu no domingo (7), quando a atleta brilhou na final do SLS Super Crown, disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Em uma decisão acirrada, nota a nota, Rayssa alcançou 8.1 e garantiu seu quarto título da competição, superando rivais como Chloe Covell, da Austrália, e as japonesas Liz Akama, Funa Nakayama, Yumeka Oda e Coco Yoshizawa. Antes de entrar na pista, repetiu um pequeno mantra, que, mais uma vez, pareceu surtir efeito. A performance rendeu ao público um espetáculo e à jovem skatista mais uma premiação de peso: US$ 100 mil, cerca de R$ 544 mil.

Esse não foi o único pódio de Rayssa em 2025. Ela já havia vencido a etapa de Miami da SLS, embolsando US$ 60 mil (R$ 326 mil), e conquistado o vice-campeonato em Las Vegas, que lhe garantiu mais US$ 10 mil (cerca de R$ 54 mil). Aos 17 anos - a maioridade chega em janeiro de 2026 -, Rayssa confirma seu ritmo consistente e mostra que a “fadinha do skate”, apelido que a consagrou, virou uma atleta madura, acostumada a competir entre as melhores do planeta.

Resultados expressivos em 2024

Os números do ano passado ajudam a explicar o tamanho da ascensão. Em 2024, Rayssa acumulou cerca de R$ 2,5 milhões apenas em premiações esportivas, sem incluir o rendimento vindo de seus 15 patrocinadores.

O principal destaque foi a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris, que a transformou na brasileira mais jovem a subir ao pódio em duas edições olímpicas. O COB pagou R$ 140 mil pelo resultado. No mesmo período, ela se tornou bicampeã mundial da World Skate (WS), liderou o STU e garantiu o tricampeonato da SLS, façanha inédita na modalidade. Somando todo o circuito, Rayssa levou R$ 1,34 milhão.

Ainda em 2024, ela conquistou seu segundo ouro no X Games na categoria street — o primeiro havia sido em 2022. Os campeões daquele ano saíram da competição com US$ 8 mil (quase R$ 49 mil).

Força comercial e impacto cultural

Com 6,4 milhões de seguidores apenas no Instagram, Rayssa se consolidou como uma potência comercial. Ela integra um seleto grupo de atletas com patrocínios considerados “premium”, entre eles Nike, Oakley, Vivo, Nescau, Banco do Brasil, JBL, Monster Energy, Hurley, April Skateboard, Docile, Corona e Louis Vuitton - esta última a escolheu como a primeira brasileira a se tornar embaixadora global.

Segundo especialistas, um post da skatista após a conquista olímpica pode render até US$ 800 mil às marcas envolvidas. Em 2024, ela também chamou atenção no universo da moda e do entretenimento, estampando a capa da Vogue, estrelando campanhas da H.Stern e participando de ações para “Space Jam”, da HBO.

A presença da Fadinha em eventos globais, como o X Games no Japão e o Mundial de Skate Street em Sharjah, nos Emirados Árabes, reforça sua posição como referência internacional. Além disso, ela é considerada uma atleta que tem diálogo autêntico e direto com o público jovem.

A ascensão meteórica começou nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, quando Rayssa conquistou a medalha de prata aos 13 anos e se tornou um fenômeno nacional. Hoje, aos 17, ela comprova que o futuro que todos previram já chegou - e continua rendendo títulos, prêmios e uma das carreiras mais sólidas do esporte brasileiro.

