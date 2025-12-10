Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios, Rayssa Leal amplia fortuna em 2025

Aos 17 anos, jovem de 17 anos fecha o ano com quase R$ 1 milhão em premiações

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 08:31

Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS
Rayssa Leal  Crédito: Reprodução I Instagram @rayssalealsk8

O ano de 2025 vem reforçando o que já parecia incontestável em 2024: Rayssa Leal continua entre os maiores nomes do skate mundial - e esse protagonismo tem se refletido diretamente em sua conta bancária. Segundo o Purepeople, somente com resultados esportivos registrados neste ano, a maranhense somou aproximadamente R$ 924 mil em premiações.

A vitória mais recente aconteceu no domingo (7), quando a atleta brilhou na final do SLS Super Crown, disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Em uma decisão acirrada, nota a nota, Rayssa alcançou 8.1 e garantiu seu quarto título da competição, superando rivais como Chloe Covell, da Austrália, e as japonesas Liz Akama, Funa Nakayama, Yumeka Oda e Coco Yoshizawa. Antes de entrar na pista, repetiu um pequeno mantra, que, mais uma vez, pareceu surtir efeito. A performance rendeu ao público um espetáculo e à jovem skatista mais uma premiação de peso: US$ 100 mil, cerca de R$ 544 mil.

Rayssa Leal celebrou formatura do Ensino Médio

Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
1 de 7
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram

Esse não foi o único pódio de Rayssa em 2025. Ela já havia vencido a etapa de Miami da SLS, embolsando US$ 60 mil (R$ 326 mil), e conquistado o vice-campeonato em Las Vegas, que lhe garantiu mais US$ 10 mil (cerca de R$ 54 mil). Aos 17 anos - a maioridade chega em janeiro de 2026 -, Rayssa confirma seu ritmo consistente e mostra que a “fadinha do skate”, apelido que a consagrou, virou uma atleta madura, acostumada a competir entre as melhores do planeta.

Leia mais

Imagem - Veja quanto Rayssa Leal faturou como tetracampeã mundial de skate este ano

Veja quanto Rayssa Leal faturou como tetracampeã mundial de skate este ano

Imagem - A rotina de treinos da Rayssa Leal: como é ser uma atleta de elite aos 17 anos

A rotina de treinos da Rayssa Leal: como é ser uma atleta de elite aos 17 anos

Imagem - Brasil disputa Copa do Mundo de skate no Japão sem a recém-formada Rayssa Leal

Brasil disputa Copa do Mundo de skate no Japão sem a recém-formada Rayssa Leal

Resultados expressivos em 2024

Os números do ano passado ajudam a explicar o tamanho da ascensão. Em 2024, Rayssa acumulou cerca de R$ 2,5 milhões apenas em premiações esportivas, sem incluir o rendimento vindo de seus 15 patrocinadores.

O principal destaque foi a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris, que a transformou na brasileira mais jovem a subir ao pódio em duas edições olímpicas. O COB pagou R$ 140 mil pelo resultado. No mesmo período, ela se tornou bicampeã mundial da World Skate (WS), liderou o STU e garantiu o tricampeonato da SLS, façanha inédita na modalidade. Somando todo o circuito, Rayssa levou R$ 1,34 milhão.

Rayssa Leal foi tetracampeã

Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
1 de 7
Rayssa Leal por Divulgação

Ainda em 2024, ela conquistou seu segundo ouro no X Games na categoria street — o primeiro havia sido em 2022. Os campeões daquele ano saíram da competição com US$ 8 mil (quase R$ 49 mil).

Força comercial e impacto cultural

Com 6,4 milhões de seguidores apenas no Instagram, Rayssa se consolidou como uma potência comercial. Ela integra um seleto grupo de atletas com patrocínios considerados “premium”, entre eles Nike, Oakley, Vivo, Nescau, Banco do Brasil, JBL, Monster Energy, Hurley, April Skateboard, Docile, Corona e Louis Vuitton - esta última a escolheu como a primeira brasileira a se tornar embaixadora global.

Segundo especialistas, um post da skatista após a conquista olímpica pode render até US$ 800 mil às marcas envolvidas. Em 2024, ela também chamou atenção no universo da moda e do entretenimento, estampando a capa da Vogue, estrelando campanhas da H.Stern e participando de ações para “Space Jam”, da HBO.

Rayssa Leal foi campeã

Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução
1 de 5
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram

A presença da Fadinha em eventos globais, como o X Games no Japão e o Mundial de Skate Street em Sharjah, nos Emirados Árabes, reforça sua posição como referência internacional. Além disso, ela é considerada uma atleta que tem diálogo autêntico e direto com o público jovem. 

A ascensão meteórica começou nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, quando Rayssa conquistou a medalha de prata aos 13 anos e se tornou um fenômeno nacional. Hoje, aos 17, ela comprova que o futuro que todos previram já chegou - e continua rendendo títulos, prêmios e uma das carreiras mais sólidas do esporte brasileiro.

Os títulos internacionais de Rayssa Leal

  • 2019 - SLS Los Angeles, EUA
  • 2021 - SLS Lake Havasu, EUA
  • 2021 - SLS Salt Lake City, EUA
  • 2021 - STU Open Rio de Janeiro, Brasil
  • 2022 - X-Games Chiba, Japão
  • 2022 - Mundial de skate street Dubai, Emirados Árabes
  • 2022 - SLS Las Vegas, EUA
  • 2022 - SLS Jacksonville, EUA
  • 2022 - SLS Seattle, EUA
  • 2022 - STU Open Rio de Janeiro, Brasil
  • 2022 - SLS Super Crown Rio de Janeiro, Brasil
  • 2023 - X Games Chiba, Japão
  • 2023 - SLS Chicago, EUA
  • 2023 - Jogos Panamericanos Santiago, Chile
  • 2023 - SLS Super Crown São Paulo, Brasil
  • 2023 - STU Open Rio de Janeiro, Brasil
  • 2024 - SLS San Diego, EUA
  • 2024 - Pré-Olímpico de skate Xangai, China
  • 2024 - Mundial de skate street Roma, Itália
  • 2024 - SLS Tóquio, Japão
  • 2024 - SLS Super Crown São Paulo, Brasil
  • 2024 - STU Pro Tour Rio de Janeiro, Brasil
  • 2025 - STU Pro Tour Porto Alegre, Brasil
  • 2025 - SLS Miami, EUA
  • 2025 - SLS Brasília, Brasil
  • 2025 - STU Pro Tour Rio de Janeiro, Brasil
  • 2025 - SLS Super Crown São Paulo, Brasil

Tags:

Skate Rayssa Leal

Mais recentes

Imagem - Bahia acerta venda de Tiago ao Orlando City na terceira maior negociação da história do clube

Bahia acerta venda de Tiago ao Orlando City na terceira maior negociação da história do clube
Imagem - Bahia fará pré-temporada de 2026 em Salvador após dois anos seguidos na Europa; veja quando o elenco volta

Bahia fará pré-temporada de 2026 em Salvador após dois anos seguidos na Europa; veja quando o elenco volta
Imagem - Herói da permanência, Baralhas pode virar a contratação mais cara da história do Vitória

Herói da permanência, Baralhas pode virar a contratação mais cara da história do Vitória

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de ter paciência: tire a sua sorte do dia para esta quarta (10)
01

Hora de ter paciência: tire a sua sorte do dia para esta quarta (10)

Imagem - Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM
02

Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM

Imagem - Trânsito na Av. Tancredo Neves sofre alterações a partir de hoje (10)
03

Trânsito na Av. Tancredo Neves sofre alterações a partir de hoje (10)

Imagem - Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba
04

Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba