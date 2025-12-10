Acesse sua conta
Bahia acerta venda de Tiago ao Orlando City na terceira maior negociação da história do clube

Atacante de 20 anos deixa o Tricolor após boa temporada e transferência supera oferta inicial rejeitada pelo Bahia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 08:53

Tiago
Tiago Crédito: Letícia Martins / EC Bahia

Depois de uma temporada de afirmação, Tiago, de 20 anos, está de saída do Bahia rumo ao Orlando City. A negociação, agora encaminhada, acontece após o atacante se destacar no Baianão e na Copa do Nordeste - competição na qual terminou como artilheiro e marcou um hat-trick na final.

A venda ao time norte-americano será uma das mais altas da história do Bahia. Segundo o GloboEsporte, o acerto prevê até seis milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) somando valor fixo e bônus - cifra que coloca a operação atrás apenas das transferências de Biel e Lucho Rodríguez. O Tricolor ainda manterá 25% dos direitos econômicos do atleta.

Tiago, atacante do Bahia

Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Divulgação/EC Bahia
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 6
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia

O acordo só avançou após o Orlando City reformular sua proposta. A primeira oferta, de 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 22 milhões), foi considerada insuficiente e prontamente recusada pela diretoria baiana.

Ao longo de 2025, Tiago registrou 11 gols e três assistências em 42 partidas. O desempenho rendeu ao jogador uma renovação até o fim de 2027 antes da transferência.

