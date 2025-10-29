PIVETE DE AÇO

Com nove gols marcados pelo Bahia, Tiago celebra primeiro ano como profissional: 'Evoluindo'

Seja como centroavante ou atacante de beirada, o jogador é o terceiro com mais tentos anotados pelo Esquadrão em 2025

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19:05

Tiago concedeu entrevista coletiva antes de jogo contra o RB Bragantino Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Mesmo com o Bahia ainda se movimentando no mercado para reforçar as divisões de base, o clube já começa a colher os frutos de um Pivete de Aço que, a cada partida, demonstra estar preparado para atuar com a camisa azul, vermelha e branca no profissional. Em ascensão na carreira e na temporada, o atacante Tiago vive grande fase em 2025, com gols decisivos e participações frequentes em campo pelo Esquadrão.

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (29), o jogador celebrou o bom momento em sua primeira temporada no elenco profissional. “Estou muito feliz. Venho evoluindo cada dia mais com as oportunidades que o professor Rogério vem me dando e com a ajuda também do grupo, que me apoia desde o primeiro momento aqui”, disse.

Segundo o atacante, a rápida adaptação foi resultado direto da convivência e da aproximação com os jogadores mais experientes do elenco. “Tenho uma relação muito boa com os atletas desde quando eu cheguei aqui. É difícil falar um por um, porque quase todos sempre vêm me dando conselhos, como o Willian José ou o Juba, que eu estou sempre conversando, além do Everton Ribeiro e o Jean Lucas”, contou.

Na atual temporada, Tiago vestiu a camisa tricolor em 35 oportunidades e ajudou o Tricolor em campo com nove gols marcados e duas assistências concedidas. O rendimento levou o jogador a se tornar o terceiro artilheiro do time no ano, atrás apenas de Willian José (16) e Lucho Rodríguez (13).

Os gols, inclusive, aconteceram em momentos importantes do ano. Foram seis tentos anotados na campanha do título da Copa do Nordeste - três deles na final -, além de uma participação direta em cada um dos dois Ba-Vis disputados no Campeonato Brasileiro.

Seja como centroavante ou atacante de beirada, Tiago garantiu estar preparado para assumir a missão, sem preferência de onde vai jogar. “Eu gosto de jogar nas duas. Acho que essa opção é com o professor Rogério Ceni. Eu só estou alí para dar o meu melhor sempre dentro de campo em qualquer que seja a posição”, explica.

Atenção na reta final

O objetivo do Bahia na reta final da temporada é terminar o Campeonato Brasileiro nas seis primeiras posições, garantindo vaga para a Copa Libertadores. Dentro dessa dinâmica de acesso à competição internacional, o Esquadrão também sonha com o cenário de terminar entre os quatro primeiros para começar o torneio direto na fase de grupos.



Para o atacante formado nas categorias de base tricolores, é preciso continuar vencendo dentro de casa e impôr o mesmo ritmo fora de Salvador para tirar a vantagem do Mirassol. “Continuar ganhando é sempre importante, principalmente com o apoio do nosso torcedor. Precisamos também trabalhar para ter a mesma atitude fora de casa e sair com triunfos”, deu o recado.

Antes de voltar a travar confrontos longe da Arena Fonte Nova, o estádio vai receber a partida entre Bahia e Red Bull Bragantino no próximo domingo (2). Para o jogo, válido pela 31ª rodada da Série A, o técnico Rogério Ceni já sabe que não vai contar com o atacante Sanabria e o lateral Gilberto. Apesar das ausências, Tiago confia na força do Esquadrão para conquistar mais um triunfo.