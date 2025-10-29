Acesse sua conta
Com nove gols marcados pelo Bahia, Tiago celebra primeiro ano como profissional: 'Evoluindo'

Seja como centroavante ou atacante de beirada, o jogador é o terceiro com mais tentos anotados pelo Esquadrão em 2025

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19:05

Tiago concedeu entrevista coletiva antes de jogo contra o RB Bragantino
Tiago concedeu entrevista coletiva antes de jogo contra o RB Bragantino Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Mesmo com o Bahia ainda se movimentando no mercado para reforçar as divisões de base, o clube já começa a colher os frutos de um Pivete de Aço que, a cada partida, demonstra estar preparado para atuar com a camisa azul, vermelha e branca no profissional. Em ascensão na carreira e na temporada, o atacante Tiago vive grande fase em 2025, com gols decisivos e participações frequentes em campo pelo Esquadrão.

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (29), o jogador celebrou o bom momento em sua primeira temporada no elenco profissional. “Estou muito feliz. Venho evoluindo cada dia mais com as oportunidades que o professor Rogério vem me dando e com a ajuda também do grupo, que me apoia desde o primeiro momento aqui”, disse.

Segundo o atacante, a rápida adaptação foi resultado direto da convivência e da aproximação com os jogadores mais experientes do elenco. “Tenho uma relação muito boa com os atletas desde quando eu cheguei aqui. É difícil falar um por um, porque quase todos sempre vêm me dando conselhos, como o Willian José ou o Juba, que eu estou sempre conversando, além do Everton Ribeiro e o Jean Lucas”, contou.

Tiago, atacante do Bahia

Atacante Tiago marcou nove gols em 2025
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Divulgação/EC Bahia
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Letícia Martins/EC Bahia

Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na atual temporada, Tiago vestiu a camisa tricolor em 35 oportunidades e ajudou o Tricolor em campo com nove gols marcados e duas assistências concedidas. O rendimento levou o jogador a se tornar o terceiro artilheiro do time no ano, atrás apenas de Willian José (16) e Lucho Rodríguez (13).

Os gols, inclusive, aconteceram em momentos importantes do ano. Foram seis tentos anotados na campanha do título da Copa do Nordeste - três deles na final -, além de uma participação direta em cada um dos dois Ba-Vis disputados no Campeonato Brasileiro.

Seja como centroavante ou atacante de beirada, Tiago garantiu estar preparado para assumir a missão, sem preferência de onde vai jogar. “Eu gosto de jogar nas duas. Acho que essa opção é com o professor Rogério Ceni. Eu só estou alí para dar o meu melhor sempre dentro de campo em qualquer que seja a posição”, explica.

