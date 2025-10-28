DESFALQUES

Saiba quem são todos os jogadores de Bahia e Vitória que podem não jogar a próxima rodada

Juntos, dupla Ba-Vi tem ao menos 17 jogadores de fora por suspensão ou lesão

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:36

Bahia e Vitória tem novos desfalques para partidas contra Bragantino e Cruzeiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória; Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na corrida para chegar à Libertadores e para se livrar da zona de rebaixamento, Bahia e Vitória ainda tem oito jogos para alcançar ou fracassar em seus objetivos. Mirando a rodada do próximo final de semana, a dupla Ba-Vi vai entrar em campo com desfalques importantes. Enquanto o Leão enfrenta o Cruzeiro no sábado (1), o Esquadrão recebe o Red Bull Bragantino no domingo (2). As partidas são válidas pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na Toca do Leão, o técnico Jair Ventura já sabe que não vai poder contar com três titulares para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. O goleiro Lucas Arcanjo, o zagueiro Lucas Halter e o volante Ronald receberam o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e cumprem suspensão no confronto. Arcanjo, inclusive, foi advertido após sair de campo com dores no joelho. O Vitória ainda não confirma a lesão e o prazo de recuperação do jogador.

Além dos amarelados, o Vitória também não deve contar com nenhum retorno dos atletas lesionados. O zagueiro Edu (adutor direito), o lateral direito Claudinho (joelho esquerdo), o volante Gabriel Baralhas (posterior esquerda) e o atacante Fabri (posterior direita) estão entre os atletas que não devem se recuperar a tempo. Já o volante português Rúben Ismael, o goleiro Fintelman e o lateral Jamerson estão fora da temporada.

Em contrapartida, Jair Ventura ganha o reforço do lateral direito Raúl Cáceres, que cumpriu suspensão no último jogo do Leão. Para suprir as novas ausências, a tendência é de que o treinador opte por iniciar com Dudu, Neris e Thiago Couto. O goleiro, inclusive, afirmou estar preparado para suprir a ausência de Lucas Arcanjo.

“Foi um momento importante, fiquei feliz de ter recebido essa oportunidade. Só faltou mesmo sair com a vitória, mas individualmente eu fiquei feliz pelo meu desempenho. Eu me sinto preparado. Vim trabalhando bastante para esse momento. Infelizmente, aconteceu a lesão do Lucas, mas eu me sinto preparado e espero ajudar o time para a gente se livrar de vez dessa situação”, disse.

Tricolor lesionado

A segunda metade da temporada para o Bahia está causando uma dor de cabeça em Rogério Ceni para montar o time com os novos desfalques a cada partida. Contra o São Paulo, apenas o atacante Ademir foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não enfrenta o RB Bragantino, mas o comandante tricolor ainda viu o Sanabria e Gilberto saírem de campo lesionados no Morumbi.

As novas perdas provocaram a insatisfação de Ceni, que voltou a criticar o calendário do futebol brasileiro. “Nós jogamos quinta, domingo, quarta e sábado. Tem uma hora que pesa. Tem time que joga duas competições, como Flamengo e Palmeiras, e não joga de três em três dias. Para nós, não conseguem colocar um dia a mais para se recuperar. Aí os jogadores cansam, têm lesões e você perde suas substituições com 13 minutos do segundo tempo”, desabafou durante entrevista coletiva.

Com as novas baixas, o número de jogadores no departamento médico do clube sobe para seis. O atacante e o lateral direito se juntam ao goleiro João Paulo (ligamento medial do joelho), ao volante Caio Alexandre (reto femoral), ao meia Everton Ribeiro (recuperação de cirurgia na tireoide) e ao ponta Erick Pulga (posterior da coxa).