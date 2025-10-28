RUIM PARA TODOS

Rodada termina e dupla Ba-Vi vê objetivos ficarem mais distantes na Série A

Rubro-negros e tricolores perderam suas partidas no último final de semana

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 05:00

Vitória e Bahia foram derrotados no último final de semana Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória; Rafael Rodrigues/EC Bahia

Quando uma meta é traçada por um clube ou por uma torcida, cada rodada se transforma em um novo motivo de ansiedade, seja pelo desempenho do time de coração dentro de campo ou dos adversários que brigam pela mesma conquista. Apesar de viverem momentos diferentes, Bahia e Vitória compartilham o mesmo sentimento negativo após perderem seus jogos no último final de semana e verem seus objetivos ficando mais distantes.

No último sábado (25), o Leão recebeu o Corinthians dentro do Barradão e saiu derrotado de campo por 1x0. Mais tarde, foi a vez do Esquadrão ser superado pelo São Paulo por 2x0. Os resultados da dupla Ba-Vi já seriam insuficientes para que os rubro-negros conseguissem sair da zona de rebaixamento e para os tricolores encostarem no Mirassol, atual 4º colocado do Campeonato Brasileiro. No entanto, a rodada terminou com placares ruins para os times baianos.

Na parte de cima da tabela, o alvo é terminar nas seis primeiras posições, garantindo vaga para a Copa Libertadores. Dentro dessa dinâmica de acesso à competição internacional, o Bahia mira terminar entre os quatro primeiros para começar o torneio direto na fase de grupos.

Em 2025, o Esquadrão precisou passar por The Strongest, da Bolívia, e Boston River, do Uruguai, para se classificar em um dos grupos. Além de encurtar o caminho na Libertadores, uma classificação direta pode melhorar as condições do clube no sorteio da fase de grupos. As equipes que acessam a competição via Pré-Libertadores sempre são sorteadas pelo último pote.

O objetivo para encostar na 4ª posição passava por vencer o São Paulo fora de casa e secar o Mirassol diante do Sport, lanterna da Série A. Com o revés no Morumbi e o triunfo do Leão Caipira por 1x0, a distância aumentou de três para seis pontos. Apesar da chance perdida, o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) calcula que o Esquadrão tem 80% de probabilidade de terminar a competição com vaga na Libertadores. Porém, os números maiores de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol preveem o Bahia entrando na Pré-Libertadores.

O cenário para o Tricolor só não piorou pelo empate entre Botafogo e Santos no Rio de Janeiro, que impediu a equipe carioca de igualar o Bahia em pontos e superar o time na tabela, já que o Alvinegro teria vantagem nos critérios de desempate. O mesmo jogo, inclusive, prejudicou o Vitória na briga contra o rebaixamento, já que o clube paulista, rival direto do Leão na disputa do Z-4, aumentou em um ponto a distância para os rubro-negros.

Independente da pontuação final, o Vitória almeja ao menos terminar a competição acima de quatro clubes para comemorar a permanência na primeira divisão. A última rodada em que o Leão esteve fora da zona de rebaixamento foi a 19ª, disputada em agosto. Desde então, são dois meses que os torcedores rubro-negros se preocupam com o risco de queda para a Série B.

Antes da rodada, a UFMG calculava o Leão com 44% de chances de cair, mas os resultados do final de semana aumentaram a probabilidade de queda do time rubro-negro para 57% após o revés sofrido no Barradão. O aumento também ocorreu pelos pontos somados por Corinthians e Grêmio, que chegaram aos 39 e se distanciaram da briga contra a degola.

Com oito jogos restantes, o técnico Jair Ventura afastou a possibilidade de deixar o resultado acabar com o ânimo do time e reconheceu a importância dos torcedores na reta final da competição. “Não podemos nos abater. Agora é passar confiança para os atletas e agradecer a torcida. Peço que eles não nos abandonem. A gente já mostrou que é possível vencer fora, então vamos encarar o próximo desafio”, deu o recado.