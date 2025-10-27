MATOU A SAUDADE

Costa do Sauípe Open marca volta da Bahia ao cenário do tênis depois de 14 anos

Torneio realizado na última semana consagrou atletas da nova geração do tênis brasileiro

Gilberto Barbosa

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 09:27

Luis "Guto" Miguel e Eduardo Ribeiro venceram o título de duplas Crédito: João Pires/Agência Try

Durante dez anos Costa do Sauípe foi a capital nacional do tênis, quando recebeu onze edições do Brasil Open, com tenistas de todo o mundo competindo no Litoral Norte baiano. Após o fim do torneio, em 2011, o complexo passou 14 anos órfão do esporte que se tornou sinônimo da região. A espera acabou na última semana, quando a região recebeu o Costa do Sauípe Open, que encerrou ontem com muita celebração.

Na chave de simples, o título ficou com o argentino Roman Andres Burruchaga, que não teve dificuldades contra o paraguaio Adolfo Vallejo e venceu por dois sets a zero (6-1 e 6-2). Os brasileiros decepcionaram a torcida local e não passaram das oitavas de final. Principal nome do país no campeonato, Thiago Monteiro foi eliminado ainda na primeira partida, após derrota para o boliviano Juan Carlos Prado Angelo.

Se o orgulho nacional foi ferido no torneio individual, coube às duplas animarem a torcida que compareceu ao complexo. Dos quatro pares semifinalistas, três eram compostos por brasileiros. O título ficou com o time composto pelo goiano Luis "Guto" Miguel e pelo catarinense Eduardo Ribeiro que venceram o equatoriano Gonzalo Escobar e o mexicano Miguel Reyes-Varela no supertiebreak (parciais de 7-6, 4-6 e 10-5).

Costa do Sauípe Open 1 de 14

Enredo

A trajetória deles foi daquelas de cinema. Montada especialmente para o campeonato, os dois começaram do wildcard e venceram adversários consolidados no ranking de duplas. A vitória na final foi contra a segunda dupla mais bem cotada na chave. Além disso, eles venceram o time melhor rankeado, composto pelos brasileiros Marcelo Demoliner e Orlando Luz nas quartas.

"A ideia da dupla surgiu da organização, que nos convidou. Eu aceitei na hora e creio que o Guto também. Já nos conhecemos de outros torneios e ele é um cara com potencial enorme e que eu sabia que poderia me ajudar muito dentro da quadra, assim como eu poderia ajudar ele. Conseguimos focar no nosso jogo e fazer bem feito. Quem sabe o primeiro de muitos", disse Ribeiro.

"Ele me puxa bastante quando eu estou em baixa assim como eu puxo ele também. É a nossa primeira vez jogando juntos, mas acho que entrosamos muito bem. Foi uma semana incrível, jogamos em altíssimo nível e creio que deu certo", completou Guto.

Com apenas 16 anos, Guto foi o xodó dos torcedores que foram ao complexo. Misturando força e vitalidade, ele conquistou as arquibancadas, que empurravam o jovem nos momentos mais difíceis dos jogos. Quando a final terminou, ele foi o mais procurado pelas crianças, que queriam uma foto e um autógrafo com o novo ídolo.

"Fui muito bem acolhido aqui na Bahia, a galera é muito gente boa. A recepção é tudo para você se sentir bem em quadra e eu senti isso aqui", afirmou Guto.

"Esse reconhecimento é muito legal. O Guto chama muito a atenção e a galera veio por causa dele. Eu aproveitei que estava junto e surfei essa onda. Fico muito contente em jogar com ele, acho que ele tem um futuro muito promissor. É um cara mais novo, então às vezes tem que dar uma segurada na ansiedade, na angústia dele durante o jogo. Mas alguém que eu aprendo e que tem uma autoconfiança muito grande. Eu só falo para ele fazer as bolas, que ele já tem a capacidade e tento ajudar o máximo possível e agregar ao jogo dele", exaltou Ribeiro.

Luis "Guto" Miguel conquistou o público que foi ao torneio Crédito: João Pires/Agência Try

A decisão foi o segundo jogo do dia para a dupla, que disputou a semifinal pela manhã. Com um jogo seguro, eles venceram os brasileiros Luis Britto e Marcelo Zormann, por dois sets a zero (6-0 e 6-4). Por conta da chuva que atingiu a Bahia durante a última semana, diversos jogos foram adiados, fazendo com que as semifinais de simples e de duplas fossem jogadas ontem.

"Lidamos bem com isso e desempenhamos um bom papel. Depois do primeiro jogo, eu aproveitei para ir ao mar, dar um mergulho e relaxar. Esse cenário de jogar em um resort, com praia, facilita a nossa vida", completa Ribeiro.

Apesar do sucesso imediato, ainda não há previsão de retorno da parceria em quadra. Ambos competirão em outros torneios nas próximas semanas, mas deixam em aberto a possibilidade de retomarem a parceria em 2026.

Quanto ao torneio, o tênis deve voltar a Costa do Sauípe no próximo ano. Ainda não há data confirmada, mas a expectativa é que a competição aconteça entre os meses de outubro e novembro. No final, a edição deste ano é considerada um grande sucesso entre os tenistas e a organização.

"O tênis está no DNA daqui. Foi muito prazeroso, mesmo com todas as dificuldades com o tempo e a chuva, foi um final feliz e um sucesso absoluto. É o primeiro de alguns anos e temos certeza que o próximo ano será ainda melhor", celebrou o diretor da competição, Danilo Marcelino.